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Україна відновила оформлення електронних віз для іноземців

17 лютого 2025, 13:48
Україна відновила оформлення електронних віз для іноземців
Фото: з вільних джерел
Послугу було призупинено майже 3 роки тому, коли почалось повномасштабне вторгенення рф в Україну.

Сьогодні, 17 лютого, Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України відновило оформлення е-Віз з метою в’їзду в Україну іноземців з 45 країн. 

Про це пресслужба МЗС України написала на сайті

Оформлення е-Віз відбуватиметься з туристичною, приватною, діловою, освітньою, культурною, науковою метою, для журналістів, спортсменів і з метою лікування.

Термін оформлення електронних віз триває протягом трьох робочих днів або в терміновому порядку за 1 день. 

Перелік країн і порядок оформлення е-Віз є на сайті МЗС. 

В Україні е-Візи для іноземців були запроваджені з 4 квітня 2018 року, що дозволило громадянам певних країн подавати заяву на візу онлайн без необхідності відвідувати консульство.

Нагадаємо, що Україна призупинила оформлення електронних віз для іноземців у 2022 році через повномасштабне вторгнення росії.

 

візаУкраїнае-Віза

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