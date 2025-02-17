Україна відновила оформлення електронних віз для іноземців

Послугу було призупинено майже 3 роки тому, коли почалось повномасштабне вторгенення рф в Україну.

Сьогодні, 17 лютого, Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України відновило оформлення е-Віз з метою в’їзду в Україну іноземців з 45 країн.

Про це пресслужба МЗС України написала на сайті.

Оформлення е-Віз відбуватиметься з туристичною, приватною, діловою, освітньою, культурною, науковою метою, для журналістів, спортсменів і з метою лікування.

Термін оформлення електронних віз триває протягом трьох робочих днів або в терміновому порядку за 1 день.

Перелік країн і порядок оформлення е-Віз є на сайті МЗС.

В Україні е-Візи для іноземців були запроваджені з 4 квітня 2018 року, що дозволило громадянам певних країн подавати заяву на візу онлайн без необхідності відвідувати консульство.

Нагадаємо, що Україна призупинила оформлення електронних віз для іноземців у 2022 році через повномасштабне вторгнення росії.