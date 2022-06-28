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Україна відновить постачання електроенергії до Європи

Терміни відкриття експроту із новоприєднаної енергосистеми - це швидко ухвалене рішення
Україна за кілька днів розпочне експорт електроенергії до синхронної зони континентальної Європи.
Україна відновить постачання електроенергії до Європи Фото: unian.ua

Про це повідомив голова правління ПрАТ "НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький на своїй сторінці у фейсбуці у вівторок.

"Укренерго" проведе аукціон на доступ до міждержавного перетину, у якому зможуть взяти участь усі виробники електроенергії та інші учасники. 

"Це рішення остаточно розбиває "акваріум" закритого українського енергоринку і водночас наближає нас до повної інтеграції в європейський енергетичний простір", - наголосив голова "Укренерго".

Він зазначив, що за термінами відкриття експорту із новоприєднаної до ENTSO-E енергосистеми – це безпрецедентно швидко ухвалене рішення. За угодою про синхронізацію від 2017 року комерційний експорт із української енергосистеми мав відкритися лише через рік після пробної синхронізації. Україна досягла згоди на відкриття комерційних обмінів електроенергією за три місяці. Торгівля почнеться з 30 червня.

 

 

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28 06 2022 15:24
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