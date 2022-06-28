Україна відновить постачання електроенергії до Європи

Україна за кілька днів розпочне експорт електроенергії до синхронної зони континентальної Європи.

Про це повідомив голова правління ПрАТ "НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький на своїй сторінці у фейсбуці у вівторок.

"Укренерго" проведе аукціон на доступ до міждержавного перетину, у якому зможуть взяти участь усі виробники електроенергії та інші учасники.

"Це рішення остаточно розбиває "акваріум" закритого українського енергоринку і водночас наближає нас до повної інтеграції в європейський енергетичний простір", - наголосив голова "Укренерго".