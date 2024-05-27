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Україна відправляє на фронт старших солдатів, але армії потрібні молоді люди – Bloomberg

27 травня 2024, 09:28
Україна відправляє на фронт старших солдатів, але армії потрібні молоді люди – Bloomberg
Фото: milnavigator.com
Дідусі і бабусі кинулися записуватися в перші дні війни, але тепер країна виявляє, що відсіч просуванням росії залежатиме від мобілізації молоді.

Про це йдеться в матеріалі Bloomberg

Американське видання пише, що середній вік українських військових на фронті становить 43-45 років. 

Попри новий закон про мобілізацію, який знижує призовний вік, трудові ресурси досі є проблемою. 

Високопоставлений військовий чиновник розказав, що середній бойовий вік захисників ЗСУ становить 43-45 років. 

За словами Павла Нарожного, який збирає кошти для українських бійців, більшості захисників, з якими він спілкується, по 40-45 років, а от молодші за 30 трапляються рідше.

"Ідею про те, що молодь повинна уникати поля бою, було закріплено в законі, донедавна призов на військову службу здійснювався лише для осіб старше 27 років. Нещодавно його було знижено до 25, але ситуація погіршується неефективним викликом тих, хто потрапляє в цільовий діапазон. Серед населення, переміщеного через бойові дії, багато молодих людей неможливо знайти", - пише видання.

Нагадаємо, що 18 травня набув чинновсті новий закон про мобілізацію, де знижено вік призову з 27 до 25-ти років. 
вікмобілізація

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