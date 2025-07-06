Україна відправила великий запит на зброю Німеччині

Він охоплює системи протиповітряної оборони, боєприпаси до них, інженерну бронетехніку та інше спорядження, потрібне Збройним силам України.

Україна відправила Німеччині великий запит на постачання військової допомоги. Він охоплює системи протиповітряної оборони, боєприпаси до них, інженерну бронетехніку та інше спорядження, потрібне Збройним силам України.

Про це повідомляє німецьке видання Bild та аналітичний акаунт German Aid to Ukraine, який відстежує надання допомоги Україні Берліном.

За даними газети, Україна надала Німеччині список потрібної ЗСУ техніки, боєприпасів та спорядження. Джерела видання серед військових та політиків підтвердили його існування.

Що просить Київ:

4 системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM;

1500 ракет малої дальності для IRIS-T;

500 ракет середньої дальності для IRIS-T;

200 000 40-мм снарядів для зенітних самохідних установок "Гепард";

1000 бронемашин із протимінним захистом (MRAP);

200 гусеничних бронемашин;

30 ​​інженерних машин розмінування;

20-30 інженерних машин WiSENT;

200 позашляховиків;

1000 систем глушіння GPS для захисту від безпілотників;

200 наземних радіолокаторів спостереження.

Тим часом GAU зазначає, що прохання щодо систем ППО вже задоволене, оскільки наприкінці травня Україна підписала з Німеччиною контракт на постачання чотирьох одиниць IRIS-T SLM в рамках пакета допомоги на п'ять мільярдів євро.