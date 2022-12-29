Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Україна відреагувала на падіння ракети в білорусі

29 грудня 2022, 20:49
Україна відреагувала на падіння ракети в білорусі
Фото: firtka.if
Міноборони України відреагувало на падіння ракети на території білорусі під час масованого удару росії. Там зазначили, що готові провести обʼєктивне розслідування.
Про це пише пресслужба Міноборони.
 
"Українська сторона, залишаючи за собою безумовне право на оборону та захист власного неба, є водночас готовою до проведення в Україні об’єктивного розслідування інциденту, який стався 29 грудня ув небі над територією білорусі внаслідок відбиття масованого ракетного удару рф", — зазначили у відомстві.
 
Там підкреслили, що готові залучити до розслідування незалежних авторитетних експертів із країн, які не підтримують росію у війні.
 
Водночас у Міноборони наголосили, що росія всіляко намагається втягнути білорусь у війну, тому може влаштовувати провокації. Наприклад, прокласти шлях своїх крилатих ракет таким чином, щоб спровокувати їх збиття над білоруссю.
 
 
війна Росії проти УкраїниБілорусь

Останні матеріали

США не злякалися ядерної балаканини кремля. Що Трамп і Маск не розуміють в ядерних загрозах росії – Філліпс О’Брайен
Політика
США не злякалися ядерної балаканини кремля. Що Трамп і Маск не розуміють в ядерних загрозах росії – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 29 грудня 2022, 15:38
Інструмент тролінгу. росія тішиться через перетворення Ілона Маска на корисного ідіота – Джулія Девіс
Cуспільство
Інструмент тролінгу. росія тішиться через перетворення Ілона Маска на корисного ідіота – Джулія Девіс
Переклад iPress – 29 грудня 2022, 12:02
США повинні дякувати Україні. Світ уникнув жорстокої альтернативної реальності, в якій Америка покинула Україну – Енн Епплбом
Cуспільство
США повинні дякувати Україні. Світ уникнув жорстокої альтернативної реальності, в якій Америка покинула Україну – Енн Епплбом
Переклад iPress – 29 грудня 2022, 09:15
Лампочка Енгельса. Атаки по російських стратегічних об'єктах ускладнюють москві подальше руйнування енергосистеми України – New York Times
Політика
Лампочка Енгельса. Атаки по російських стратегічних об'єктах ускладнюють москві подальше руйнування енергосистеми України – New York Times
Переклад iPress – 28 грудня 2022, 13:04
Від Бахмуту до Заходу. Шість факторів, які визначатимуть зимову війну росії в Україні – Wall Street Journal
Політика
Від Бахмуту до Заходу. Шість факторів, які визначатимуть зимову війну росії в Україні – Wall Street Journal
Переклад iPress – 28 грудня 2022, 11:29
Без росії. Як має бути побудована безпека в Європі після перемоги України – Ніколя Тензер
Політика
Без росії. Як має бути побудована безпека в Європі після перемоги України – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 28 грудня 2022, 09:03
путіну байдуже, скільки загине на фронті. Про безуспішні спроби росіян просуватися на Донбасі попри втрати – Том Купер
Політика
путіну байдуже, скільки загине на фронті. Про безуспішні спроби росіян просуватися на Донбасі попри втрати – Том Купер
Переклад iPress – 27 грудня 2022, 22:50
Критичний візит Володимира Зеленського до Вашингтона. Як президент України викривав приховану непристойність Заходу – The New Yorker
Політика
Критичний візит Володимира Зеленського до Вашингтона. Як президент України викривав приховану непристойність Заходу – The New Yorker
Переклад iPress – 27 грудня 2022, 14:53
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється