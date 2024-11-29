Україна відреагувала на протести у Грузії

Україна рішуче засуджує застосування сили проти мирної акції протесту в Тбілісі.

Про це повідомляє пресслужба українського Міністерства закордонних справ.

Зовнішньополітичне відомство України закликало владу Грузії поважати право громадян на мирний протест та утримуватись від насильства і провокацій.

"Загострення внутрішньополітичної ситуації в Грузії є наслідком численних порушень на парламентських виборах 26 жовтня. Всі зафіксовані міжнародними спостерігачами порушення мають бути розслідувані, а винні – притягнуті до відповідальності", – йдеться в повідомленні.

Як зазначає пресслужба МЗС, рішення Грузії призупинити переговори про вступ до ЄС свідчить про "згортання демократичних процесів".

"Україна розчарована рішенням уряду Грузії призупинити до 2028 року переговори про вступ до ЄС. Це рішення, як і застосування сили проти мирної акції протесту, є свідченням згортання демократичних процесів в країні на догоду москві. Не дарма керівництво Грузії вже отримало публічну похвалу від кремля за дії всупереч європейському вибору власного народу. Закликаємо уряд Грузії поважати прагнення переважної більшості грузинського народу бути невід’ємною частиною вільної і демократичної Європи, та повернутися до виконання всіх реформ, необхідних для набуття країною членства в ЄС", – додало міністерство.

Нагадаємо, ввечері 28 листопада у столиці Грузії, Тбілісі, громадяни вийшли на масовий протест проти дій уряду. Разом із протестувальниками була також і президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка виступила з екстреною заявою. Протягом ночі силовики намагалися розігнати мітингувальників, застосовуючи водомети.