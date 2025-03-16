Україна відступила з усієї Курщини, окрім невеликої ділянки землі – NYT

Точну площу територій рф, що залишаються під контролем України, неможливо підтвердити.

Багатомісячна кампанія Києва із захоплення та утримання російських територій добігає кінця на тлі контратак кремля.

Про це повідомляє газета The New York Times.

Журналісти пишуть, що на піку наступу українські сили контролювали приблизно 500 км миль російської території.

Проте, за словами військового аналітика з фінської компанії Black Bird Group Пасі Паройненa, до неділі вони утримували лише вузьку смугу землі вздовж російсько-українського кордону, яка займала 77 кв. км.

"Кінець битви вже близько", - сказав Паройнен в інтерв’ю NYT.

Точну площу територій рф, що залишаються під контролем України, неможливо підтвердити незалежно, а солдати повідомляють про запеклі бої в регіоні.

Однак під натиском швидкого російського наступу, підтриманого безперервними авіаударами та атаками дронів, українські війська за останній тиждень відступили з кількох сіл у Курській області, а також із Суджі - головного міста, яке вони контролювали.

Командування ЗСУ оголосило, що війська відійшли на більш вигідні для оборони позиції вздовж кордону рф, використовуючи гористий рельєф для кращого контролю над наступаючими російськими силами.

Видання зазначає, що в суботу командування ЗСУ оприлюднило карту бойових дій, що показує невелику ділянку землі, яку Україна все ще контролює в Курській області, але залишається незрозумілим, як довго українські сили зможуть утримувати цю територію.

За словами українських солдатів, бої в Курській області наразі стосуються контролю над найкращими оборонними позиціями, щоб не допустити просування російських військ у Сумську область і відкриття нового фронту у війні.

"Хоча український відступ із більшої частини Курської області відбувся швидко, військові експерти зазначають, що він став результатом місяців російських атак і бомбардувань, які поступово послаблювали українські позиції та перерізали шляхи постачання, зрештою змусивши війська відійти", - йдеться в статті.

Також військові аналітики додають, що ситуація в Курській області залишалася відносно впорядкованою, на відміну від попередніх відступів ЗСУ в інших регіонах. А українські війська не потрапили в оточення, попри заяви президента рф Володимира путіна та президента США Дональда Трампа.

Сьогодні, 16 березня, Генштаб оголосив про вихід ЗСУ з Суджі.