Україна відвантажила 60 тис. т пшениці за програмою ООН

Загалом, у рамках реалізації Ініціативи про безпечне транспортування агропродукції, вже понад 60 кораблів вирушили із українських портів. На їх борту близько 1,5 млн тонн агропродукції

За місяць роботи "зернового коридору" Україна відвантажила понад 60 тис тонн пшениці у межах Всесвітньої продовольчої програми ООН, повідомили в Мінагрополітики.

"Із початку війни росії проти України, вже два судна BRAVE COMMANDER та KARTERIA, зафрахтовані у рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН повезли 60 500 тис тонн української пшениці в країни, які знаходяться в стані гуманітарної катастрофи", - йдеться у повідомленні.

Балкер BRAVE COMMANDER із вантажем у 23 тис тонн днями вже прибув до Джибуті. Після розвантаження пшениця буде доправлена населенню Ефіопії.

Інше судно KARTERIA , на борту якого 37,5 тисяч тонн пшениці прямує для Ємену. Там, згідно із даними ООН, 16 млн людей потерпає від голоду.

За даними відомства, наразі Україна активно працює із ВПП ООН щодо нарощуванням постачань продовольства для соціально незахищених верств населення Африки.

"Виконання завдань глобальної місії та відповідальність перед країнами, які потрібують українське продовольство - серед пріоритетних в діяльності української влади", - наголосили у відомстві.