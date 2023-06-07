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Україна вісім місяців тому попереджала про замінування ГЕС – Подоляк

07 червня 2023, 16:57
Україна вісім місяців тому попереджала про замінування ГЕС – Подоляк
Фото: Reuters
У жовтні 2022-го Подоляк писав про мінування Каховської дамби.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна ще у жовтні 2022-го попереджала міжнародну спільноту про замінування шлюзів Каховської дамби в тимчасово окупованій Херсонській області.

Про це написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

Представник ОП послався на свій допис, датований 20 жовтнем минулого року. Він наголосив, що Україна заздалегідь застерігала світ про плани москви щодо мінування Каховської дамби та затоплення територій, аби зупинити український контрнаступ.

"У відповідь- тиша. Ані занепокоєння, ані застережень. Червень 2023-го. росія підриває Каховську ГЕС. Може, час починати робити висновки? І може, час усвідомити, хто, коли, чому та як планував "підрив ГЕС", - зауважив Подоляк.

До слова, його допис торік у жовтні був такий: "Справжній "план Суровікіна" для Каховської ГЕС: 1. Замінити дамбу і трансформатори. 2. Примусова депортація українців та нелояльне переселення населення до рф. 3. Затоплення території, щоб зупинити контрнаступ і заблокувати власний відступ. росія готує техногенну катастрофу".

ГЕСзамінуваннявійна в Україніросія окупанти

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