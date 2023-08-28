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Україна візьме участь у Євробаченні-2024

28 серпня 2023, 14:47
Україна візьме участь у Євробаченні-2024
Україна візьме участь у міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2024", який пройде в Мальме у Швеції.

Про це пише Суспільне.

"Суспільне мовлення підтвердило участь України в пісенному конкурсі "Євробачення-2024". Конкурс відбудеться у Швеції після перемоги Loreen із піснею Tattoo на "Євробаченні-2023", яке в травні цього року приймав британський Ліверпуль від імені України", - пише Суспільне. 

Представника від України вкотре оберуть шляхом відкритого національного відбору, приймання заявок на участь у якому розпочнеться вже скоро.

Згідно з повідомленням, музичним продюсером нацвідбору на "Євробачення-2024", як і торік, стане музикант і композитор Дмитро Шуров.

68-ий конкурс "Євробачення" в травні наступного року прийматиме шведське місто Мальме. 

Гранд-фінал "Євробачення-2024" проведуть на стадіоні Malmö Arena в суботу, 11 травня, зі свого боку півфінали, в одному з яких візьме участь і представник України, відбудуться 7 і 9 травня.

Нагадаєамо, що в травні в Євробаченні-2023 перемогу здобула Швеція. 

 
ЄвробаченняУкраїнаЄвробаченні-2024

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