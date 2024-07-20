Україна влаштувала Угорщині енергетичну кризу без "Дружби" – Politico
20 липня 2024, 19:51
Фото: з відкритих джерел
Захмарні ціни та дефіцит електроенергії можуть вдарити по Угорщині протягом кількох тижнів.
Угорщина намагається уникнути відключень електроенергії та дефіциту палива після того, як Україна ввела часткову заборону на транзит російської нафти через свою територію.
Про це пише Politico.
Зазначається, що у такий спосіб Україна намагається придушити ключове джерело доходу для військової каси Кремля. Але цей крок викликає побоювання щодо дефіциту поставок у Будапешті, який залежить від імпорту російської нафти на 70%, половина з яких припадає на "Лукойл".
"Українські заходи можуть створити важку ситуацію", – вважає експертка з угорського Центру східних досліджень Ілона Ґізінська.
Вона додала, що угорці можуть зіткнутися з захмарними цінами на енергоносії та дефіцитом електроенергії всього за кілька тижнів, якщо не буде знайдено рішення.
За даними Центру досліджень енергетики та чистого повітря, тільки в квітні цього року Угорщина витратила майже чверть мільярда євро на російську нафту та газ.
Головний дипломат Будапешта Петер Сіярто заявив, що на зустрічі з міністром закордонних справ росії Сергієм Лавровим почались переговори щодо пошуку альтернативних поставок російської нафти: "Зараз в Україні нова правова ситуація, на підставі якої "Лукойл" наразі не здійснює поставки в Угорщину. Зараз ми працюємо над правовим рішенням... тому що російська нафта важлива з точки зору нашої енергетичної безпеки", – сказав він.
За словами журналістів, заборона відбувається в умовах загострення відносин між Києвом і Будапештом. Цього тижня президент України Володимир Зеленський критикував прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана за зустріч з путіним у рамках самопроголошеної "мирної місії". Будапешт також наполегливо стримує поставки зброї з Києву.
Після повномасштабного вторгнення рф в Україну ЄС запровадив ембарго на імпорт російської нафти, що надходить до блоку морем. Але заборона не торкнулась трубопровідних поставок, включно з тим, що надходить трубопроводом "Дружба " до Угорщини, Словаччини та Чехії. Цим країнам дали час, щоб знайти альтернативні джерел постачання.
Не тільки Угорщина потрапила в сітку санкцій. Найбільший нафтопереробник Словаччини Slovnaft купує нафту у "Лукойлу". Але речник міністерства економіки країни сказав Politico, що фірма знайшла альтернативу, і поки що "постачання російської нафти до Словаччини не припинено".
Водночас санкції, які змушують оператора київського трубопроводу "Укртранснафта" відхиляти заявки на транспортування контрактної з "Лукойлом" нафти через "Дружбу", наразі не стосуються інших російських нафтових компаній. "Роснефть" і "Татнефть" продовжують транспортувати сиру нафту через територію України.
Частково це пов’язано з тим, що трубопровід продовжує транспортувати неросійську нафту з Казахстану до Німеччини, розповіла український експерт з енергетичної безпеки в аналітичному центрі DiXi Group Олена Лапенко. Але слідом за "Лукойлом" "наближаються санкції проти інших компаній, що видобувають і експортують російську нафту", – передбачила вона.
"Будь-яке тривале припинення поставок змусить регіональних нафтопереробників використовувати свої запаси, скоротити їх і тим часом шукати якогось дипломатичного врегулювання проблеми", – зауважив провідний аналітик сирої нафти розвідувальної компанії Kpler Віктор Катона.
Тепер Будапешт може вести переговори про збільшення імпорту "Роснефті" або збільшити поставки з Хорватії через трубопровід Adria. Угорщина також може вивільнити частину своїх надзвичайних стратегічних резервів, яких вистачить нафти на 90 днів.