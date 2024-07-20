Україна влаштувала Угорщині енергетичну кризу без "Дружби" – Politico

Угорщина намагається уникнути відключень електроенергії та дефіциту палива після того, як Україна ввела часткову заборону на транзит російської нафти через свою територію.

Зазначається, що у такий спосіб Україна намагається придушити ключове джерело доходу для військової каси Кремля. Але цей крок викликає побоювання щодо дефіциту поставок у Будапешті, який залежить від імпорту російської нафти на 70%, половина з яких припадає на "Лукойл".

"Українські заходи можуть створити важку ситуацію", – вважає експертка з угорського Центру східних досліджень Ілона Ґізінська.

Вона додала, що угорці можуть зіткнутися з захмарними цінами на енергоносії та дефіцитом електроенергії всього за кілька тижнів, якщо не буде знайдено рішення.

За даними Центру досліджень енергетики та чистого повітря, тільки в квітні цього року Угорщина витратила майже чверть мільярда євро на російську нафту та газ.

Головний дипломат Будапешта Петер Сіярто заявив, що на зустрічі з міністром закордонних справ росії Сергієм Лавровим почались переговори щодо пошуку альтернативних поставок російської нафти: "Зараз в Україні нова правова ситуація, на підставі якої "Лукойл" наразі не здійснює поставки в Угорщину. Зараз ми працюємо над правовим рішенням... тому що російська нафта важлива з точки зору нашої енергетичної безпеки", – сказав він.

За словами журналістів, заборона відбувається в умовах загострення відносин між Києвом і Будапештом. Цього тижня президент України Володимир Зеленський критикував прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана за зустріч з путіним у рамках самопроголошеної "мирної місії". Будапешт також наполегливо стримує поставки зброї з Києву.

Після повномасштабного вторгнення рф в Україну ЄС запровадив ембарго на імпорт російської нафти, що надходить до блоку морем. Але заборона не торкнулась трубопровідних поставок, включно з тим, що надходить трубопроводом "Дружба " до Угорщини, Словаччини та Чехії. Цим країнам дали час, щоб знайти альтернативні джерел постачання.

Не тільки Угорщина потрапила в сітку санкцій. Найбільший нафтопереробник Словаччини Slovnaft купує нафту у "Лукойлу". Але речник міністерства економіки країни сказав Politico, що фірма знайшла альтернативу, і поки що "постачання російської нафти до Словаччини не припинено".

Водночас санкції, які змушують оператора київського трубопроводу "Укртранснафта" відхиляти заявки на транспортування контрактної з "Лукойлом" нафти через "Дружбу", наразі не стосуються інших російських нафтових компаній. "Роснефть" і "Татнефть" продовжують транспортувати сиру нафту через територію України.

Частково це пов’язано з тим, що трубопровід продовжує транспортувати неросійську нафту з Казахстану до Німеччини, розповіла український експерт з енергетичної безпеки в аналітичному центрі DiXi Group Олена Лапенко. Але слідом за "Лукойлом" "наближаються санкції проти інших компаній, що видобувають і експортують російську нафту", – передбачила вона.

"Будь-яке тривале припинення поставок змусить регіональних нафтопереробників використовувати свої запаси, скоротити їх і тим часом шукати якогось дипломатичного врегулювання проблеми", – зауважив провідний аналітик сирої нафти розвідувальної компанії Kpler Віктор Катона.

Тепер Будапешт може вести переговори про збільшення імпорту "Роснефті" або збільшити поставки з Хорватії через трубопровід Adria. Угорщина також може вивільнити частину своїх надзвичайних стратегічних резервів, яких вистачить нафти на 90 днів.