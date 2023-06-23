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ПОЛІТИКА

Україна влітку отримає від Rheinmetall ще 20 Marder

23 червня 2023, 15:36
Україна влітку отримає від Rheinmetall ще 20 Marder
Фото: з вільного доступу
Перший з них прибуде вже наприкінці поточного року.

Німецький виробник зброї Rheinmetall планує поставити Україні додаткові 20 одиниць бойових машин піхоти Marder.

Про це повідомляє Welt.

Компанія вже підтвердила графік виконання, який було оголошено на початку червня. Уряд Німеччини заплатить за техніку, яка перебувала на складах Бундесверу.

Відповідно до цього, Україна отримає загалом 60 одиниць Marder:

- 40 від Rheinmetall;

- 20 зі складів Бундесверу.

Зокрема Rheinmetall пропонує ще 60 одиниць БМП. Питання щодо цього вже вирішується на заводах в Унтерлюсі й Касселі. З 60 одиниць - 10 можуть бути завершені щомісяця.

Зазначається, що Греція також цього літа отримає 40 одиниць Marder. Це частина кругового обміну, в рамках якого країни НАТО передають Україні іншу військову техніку радянського виробництва.

RheinmetallMarder

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