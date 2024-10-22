Україна внесла зміни до Кримінального кодексу відповідно до Римського статуту

Президент підписав законопроєкт, який імплементує певні статті.

Президент України Володимир Зеленський повернув до Верховної Ради України із підписом законопроєкт №11484 яким внесено зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України у зв'язку з ратифікацією Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього.

Як значиться в картці законопроєкту на сайті Верховної Ради, документ 22 жовтня повернувся до парламенту із підписом президента та був розісланий у відповідні структури.

Закон імплементує 7 статтю Римського статуту (злочини проти людяності - ІФ-У), та доповнює Кримінальний кодекс новою статтею, що встановлює кримінальну відповідальність за злочини проти людяності.

Також тепер частина перша статті 442 КК (геноцид) викладена відповідно до тексту статті 6 Римського статуту, а саме передбачено кримінальну відповідальність за заподіяння психічного розладу з метою повного або часткового знищення будь-якої національної, етнічної, расової або релігійної групи.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала зміни до ККУ на засіданні 9 жовтня. Ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду парламент підтримав у серпні. Це дозволяє Україні стати членом Міжнародного кримінального суду.