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ПОЛІТИКА

Україна вперше атакувала аеродром в Моздоку

08 червня 2024, 16:25
Україна вперше атакувала аеродром в Моздоку
Співрозмовник додав, що зона ураження на території країни-терористки рф розширюється і мова йде про атаки саме українськими засобами.

Атака дронів на російський аеродром Моздок, з якого злітають літаки для ударів по Україні, це справа рук Головного управління розвідки Міноборони.

Про це пише "Українська правда" з посиланням на джерело у ГУР МОУ.

"Це - планова робота української розвідки та успішне застосування удосконалених вітчизняних засобів", – зазначив співрозмовник видання.

За словами джерела, Україна вперше атакувала аеродром в Моздоку. Співрозмовник додав, що зона ураження на території країни-терористки рф розширюється і мова йде про атаки саме українськими засобами.

"Військові об'єкти ворога, які задіяні в геноцидній війні росії проти українців, не повинні бути у безпеці", – додав співрозмовник УП.

Зранку, 8 червня, у Мінобррони рф заявили, що українські дрони атакували Північну Осетію. Згодом глава регіону Сєргєй Мєняйло заявив, що ціллю був аеродром в Моздоку. А над регіоном нібито збили три безпілотники.

За словами Мєняйла, після атаки створили оперативний штаб, а всі служби перевели у підвищений режим готовності. При цьому у Моздокському районі скасували всі масові заходи.

 

війнаГУРудари по рфМоздок

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