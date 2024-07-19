Україна вперше отримає фінансову допомогу за рахунок російських грошей: коли буде транш

Euroclear передасть Україні перший платіж від заморожених активів рф у 1,5 млрд євро.

Кліринговий центр Euroclear в Бельгії у липні перерахує 1,55 млрд євро відсотків від російських заморожених активів у фонд для України.

Про це йдеться у пресрелізі Euroclear.

За перші пів року Міжнародний депозитарій Euroclear отримав 3,4 млрд відсоткового доходу від управління замороженими російськими активами.

"Euroclear продовжує виконувати міжнародні санкції щодо російських активів. Euroclear також дотримується своїх важливих зобов’язань щодо реалізації внеску надприбутку та незабаром здійснить перший платіж у розмірі 1,55 мільярда євро до European Fund for Ukraine", - заявила головний виконавчий директор групи Euroclear Валері Урбен.

Крім виплати до Європейського фонду для України, Euroclear сплатить 836 млн євро податків Бельгії з отриманого прибутку від заморожених активів. Решту прибутку компанія залишить у себе як буфер проти поточних і майбутніх ризиків.

У червні баланс Euroclear Bank становив 207 мільярдів євро, з них 173 мільярди — підсанкційних російських активів.