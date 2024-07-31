Україна вперше уразила дроном російський Мі-8 – ЗМІ

Сталось це далеко від фронту в Донецькій області.

Сьогодні, 31 липня, вибухи прогриміли в районі тимчасово окупованого Донецька.

Про це пишуть росЗМІ.

Спочатку з'явилася інформація, що вертоліт став жертвою "дружнього вогню", але частина російських пропагандистських ресурсів стверджує, що гелікоптер був успішно атакований українським дроном.

Telegram-канал Helicopterpilot, адміністратор якого начебто пов'язаний з російською авіацією, написав про збиття Мі-8.

Канал писав, що стосовно Мі-8 під Донецьком точної інформації щодо екіпажу поки що немає.

Борт, імовірно, перевозив поранених російських окупантів.

Повідомлення про вибухи в місцевих пабліках з'явилися близько 10 години ранку. У мережі публікували кадри з чорним димом понад окупованим Донецьком.

"Типичный Донецк" повідомляв про роботу ППО як над самим містом, так і над розташованою поруч Макіївкою.

Місцеві писали у соцмережах про велику кількість автомобілів швидкої допомоги, які їхали на місце вибуху.