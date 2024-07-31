Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна вперше уразила дроном російський Мі-8 – ЗМІ

31 липня 2024, 16:08
Україна вперше уразила дроном російський Мі-8 – ЗМІ
Фото: tsn.ua
Сталось це далеко від фронту в Донецькій області.

Сьогодні, 31 липня, вибухи прогриміли в районі тимчасово окупованого Донецька.

Про це пишуть росЗМІ.

Спочатку з'явилася інформація, що вертоліт став жертвою "дружнього вогню", але частина російських пропагандистських ресурсів стверджує, що гелікоптер був успішно атакований українським дроном. 

Telegram-канал Helicopterpilot, адміністратор якого начебто пов'язаний з російською авіацією, написав про збиття Мі-8.

Канал писав, що стосовно Мі-8 під Донецьком точної інформації щодо екіпажу поки що немає. 

Борт, імовірно, перевозив поранених російських окупантів.

Повідомлення про вибухи в місцевих пабліках з'явилися близько 10 години ранку. У мережі публікували кадри з чорним димом понад окупованим Донецьком.

"Типичный Донецк" повідомляв про роботу ППО як над самим містом, так і над розташованою поруч Макіївкою.

Місцеві писали у соцмережах про велику кількість автомобілів швидкої допомоги, які їхали на місце вибуху.

Росіявійна в Українімі-8

Останні матеріали

Реальні призи. Олімпійські ігри в Парижі затьмарені буллінгом автократів – Едвард Лукас
Політика
Реальні призи. Олімпійські ігри в Парижі затьмарені буллінгом автократів – Едвард Лукас
Переклад iPress – 31 липня 2024, 12:24
росія повертається на Шпіцберген. Радянські прапори на норвезькому острові викликають тривогу – Елізабет Бро
росія повертається на Шпіцберген. Радянські прапори на норвезькому острові викликають тривогу – Елізабет Бро
Переклад iPress – 31 липня 2024, 11:25
Лінію оборони вздовж річки Вовча прорвано. Як врятувати спадщину Байдена в Україні – Ендрю Таннер
Cуспільство
Лінію оборони вздовж річки Вовча прорвано. Як врятувати спадщину Байдена в Україні – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 31 липня 2024, 08:08
росіяни трохи просунулися на кількох ділянках. Решта фронту стабільна – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни трохи просунулися на кількох ділянках. Решта фронту стабільна – Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 липня 2024, 16:30
Потрібна жорстка відповідь росії. Час завдати удару за приховану війну проти Заходу – Даг Лівермор
Політика
Потрібна жорстка відповідь росії. Час завдати удару за приховану війну проти Заходу – Даг Лівермор
Переклад iPress – 30 липня 2024, 11:29
Україна і Гарріс. Американці українського походження та українське майбутнє – Тімоті Снайдер
Політика
Україна і Гарріс. Американці українського походження та українське майбутнє – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 30 липня 2024, 08:45
Сага про Україну та F-16: можливість використання літака для швидкого реагування як частини ППО. Частина 4 – Том Купер
Технології
Сага про Україну та F-16: можливість використання літака для швидкого реагування як частини ППО. Частина 4 – Том Купер
Переклад iPress – 29 липня 2024, 13:54
Промова Залужного: основні акценти. План Помпео явно не про допомогу Україні – Філліпс О'Брайен
Політика
Промова Залужного: основні акценти. План Помпео явно не про допомогу Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 липня 2024, 11:26
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється