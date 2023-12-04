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ПОЛІТИКА

Україна вперше виробила шість САУ "Богдана" за місяць

04 грудня 2023, 16:22
Україна вперше виробила шість САУ
Також партнери передали ракети для систем ППО.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про отримання Україною дефіцитних ракети до наявних систем протиповітряної оборони та нових сучасних зенітних комплексів.

"Триває виконання важливих оборонних домовленостей з нашими партнерами. Вдячний нашим друзям", - заявив глава держави за підсумками щоденної селекторної наради.

Також Зеленський додав, що військово-промисловий комплекс України уперше вийшов на виробництво шести самохідних артилерійських установок "Богдана" на місяць та є перспективи до збільшення цих показників.

Що стосується роботи  «зернового коридору», то за словами президента вдалось перевищити позначку 7 млн тонн вантажів.

"Також отримав доповіді розвідок, зведення з фронту. Оборонні бої на Бахмутському та Авдіївському напрямках, активні дії на півдні", - зазначив Зеленський та додав, що сили оборони півдня уже реалізовують задум, як відбити ворогу можливості й бажання тероризувати Херсон, який щоденно зазнає обстрілів окупантів.

У характеристиках "Богдани" вказують, що вона вміщає до пʼяти членів екіпажу, має максимальну швидкість 80 кілометрів на году і максимальну дальність стрільби до 60 кілометрів.

озброєннявійна в УкраїніЗеленський.

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