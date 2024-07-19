Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна вперше з початку російського вторгнення збирається підвищити податки – Bloomberg

19 липня 2024, 19:11
Україна вперше з початку російського вторгнення збирається підвищити податки – Bloomberg
Фото: з вільних джерел
Парламент почне обговорювати законопроекти вже цього місяця.
В умовах триваючої агресії рф уряд України планує підвищити податки на різноманітні товари, починаючи від палива та тютюнових виробів і закінчуючи продажем нових транспортних засобів, щоб підкріпити свій кволий бюджет. Це має стати першим підвищенням податків у країні після повномасштабного вторгнення росії понад два роки тому.
 
Про це пише Bloomberg.
 
Видання, з посиланням на український Мінфін, зазначає, що три чверті коштів з необхідних 500 млрд гривень буде отримано за рахунок внутрішніх запозичень і надлишкових доходів держбюджету за перше півріччя та одну чверть за рахунок оподаткування.
 
Найвищі ставки податку застосовуватимуться до ряду видів діяльності, таких як перша реєстрація приватних транспортних засобів (15% від вартості автомобіля) і продаж ювелірних виробів (до 30% від продажної ціни). Продажі нерухомості також будуть обкладатися новим 5% податком. За оцінками уряду, ці зміни можуть принести цьогорічному бюджету 125 мільярдів гривень.
 
Військовий збір, запроваджений в Україні в 2014 році як основне джерело фінансування Збройних сил, також планується збільшити для фізичних осіб з 1,5% до 5%.
 
Крім цього, запроваджується акцизний податок на солодкі напої у розмірі 0,1 євро за 1 літр солодкого напою. Також з 1 вересня буде збільшено акцизи на тютюн та пальне. За розрахунками Міністерства фінансів, ці види податків принесуть в держбюджет 16,9 млрд гривень.
 
"Очікується, що парламент почне обговорювати законопроекти вже цього місяця", - йдеться у матеріалі.

 

податкивійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Фронт на середину липня: майже без змін. Та про погані новини зі США – Ендрю Таннер
Політика
Фронт на середину липня: майже без змін. Та про погані новини зі США – Ендрю Таннер
19 липня 2024, 15:30
Обережно: інфіковано росією. Вчені повинні припинити ганьбити себе недолугими політичними пропозиціями про
Політика
Обережно: інфіковано росією. Вчені повинні припинити ганьбити себе недолугими політичними пропозиціями про "мирні переговори" з путіним – Нейл Абрамс
Переклад iPress – 19 липня 2024, 11:24
Вашингтонський саміт НАТО 2024 року: зустріч перед бурею? Максимум святкування, мінімум суперечностей – RUSI
Політика
Вашингтонський саміт НАТО 2024 року: зустріч перед бурею? Максимум святкування, мінімум суперечностей – RUSI
Переклад iPress – 19 липня 2024, 09:17
Старий європейський порядок тріщить по швах. Незабаром дізнаємося, чи зможе Британія допомогти його втримати – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Старий європейський порядок тріщить по швах. Незабаром дізнаємося, чи зможе Британія допомогти його втримати – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 18 липня 2024, 14:57
Як скасувати зовнішньополітичний апокаліпсис. Трампу не змінити вектор США – Еліот Коен
Політика
Як скасувати зовнішньополітичний апокаліпсис. Трампу не змінити вектор США – Еліот Коен
Переклад iPress – 18 липня 2024, 11:40
Огляд війни: ЗСУ тиснуть на півночі Харківщини. Та чому в Україні досі нема обіцяних F-16 – Том Купер
Політика
Огляд війни: ЗСУ тиснуть на півночі Харківщини. Та чому в Україні досі нема обіцяних F-16 – Том Купер
Переклад iPress – 17 липня 2024, 21:50
Поки що допомога США надходить. Але майбутній шантаж Трампа є єдиним способом росії перемогти у війні – Макс Бут
Політика
Поки що допомога США надходить. Але майбутній шантаж Трампа є єдиним способом росії перемогти у війні – Макс Бут
Переклад iPress – 17 липня 2024, 16:27
Час панікувати. Європі слід очікувати на випробування 5-ї статті НАТО про колективну безпеку – Фабіан Гоффманн
Політика
Час панікувати. Європі слід очікувати на випробування 5-ї статті НАТО про колективну безпеку – Фабіан Гоффманн
Переклад iPress – 17 липня 2024, 08:39
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється