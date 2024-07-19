Україна вперше з початку російського вторгнення збирається підвищити податки – Bloomberg
19 липня 2024, 19:11
Фото: з вільних джерел
Парламент почне обговорювати законопроекти вже цього місяця.
В умовах триваючої агресії рф уряд України планує підвищити податки на різноманітні товари, починаючи від палива та тютюнових виробів і закінчуючи продажем нових транспортних засобів, щоб підкріпити свій кволий бюджет. Це має стати першим підвищенням податків у країні після повномасштабного вторгнення росії понад два роки тому.
Про це пише Bloomberg.
Видання, з посиланням на український Мінфін, зазначає, що три чверті коштів з необхідних 500 млрд гривень буде отримано за рахунок внутрішніх запозичень і надлишкових доходів держбюджету за перше півріччя та одну чверть за рахунок оподаткування.
Найвищі ставки податку застосовуватимуться до ряду видів діяльності, таких як перша реєстрація приватних транспортних засобів (15% від вартості автомобіля) і продаж ювелірних виробів (до 30% від продажної ціни). Продажі нерухомості також будуть обкладатися новим 5% податком. За оцінками уряду, ці зміни можуть принести цьогорічному бюджету 125 мільярдів гривень.
Військовий збір, запроваджений в Україні в 2014 році як основне джерело фінансування Збройних сил, також планується збільшити для фізичних осіб з 1,5% до 5%.
Крім цього, запроваджується акцизний податок на солодкі напої у розмірі 0,1 євро за 1 літр солодкого напою. Також з 1 вересня буде збільшено акцизи на тютюн та пальне. За розрахунками Міністерства фінансів, ці види податків принесуть в держбюджет 16,9 млрд гривень.
"Очікується, що парламент почне обговорювати законопроекти вже цього місяця", - йдеться у матеріалі.