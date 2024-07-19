Україна вперше з початку російського вторгнення збирається підвищити податки – Bloomberg

Парламент почне обговорювати законопроекти вже цього місяця.

В умовах триваючої агресії рф уряд України планує підвищити податки на різноманітні товари, починаючи від палива та тютюнових виробів і закінчуючи продажем нових транспортних засобів, щоб підкріпити свій кволий бюджет. Це має стати першим підвищенням податків у країні після повномасштабного вторгнення росії понад два роки тому.

Видання, з посиланням на український Мінфін, зазначає, що три чверті коштів з необхідних 500 млрд гривень буде отримано за рахунок внутрішніх запозичень і надлишкових доходів держбюджету за перше півріччя та одну чверть за рахунок оподаткування.

Найвищі ставки податку застосовуватимуться до ряду видів діяльності, таких як перша реєстрація приватних транспортних засобів (15% від вартості автомобіля) і продаж ювелірних виробів (до 30% від продажної ціни). Продажі нерухомості також будуть обкладатися новим 5% податком. За оцінками уряду, ці зміни можуть принести цьогорічному бюджету 125 мільярдів гривень.