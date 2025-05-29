Україна вперше застосувала дрон-матку з ШІ

Він доставляє два FPV на відстань до 300 кілометрів.

Україна вперше застосувала дрон-матку на базі штучного інтелекту, яка доставляє два ударні FPV-дрони на відстань до 300 кілометрів.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Він зауважив, що дрони на базі штучного інтелекту вже працюють на полі бою.

"Український оборонний кластер Brave1 створив нове технологічне ШІ-рішення, яке підвищує ефективність та точність ударів по ворогу", - повідомив урядовець.

За його словами, ці дрони здатні автономно знаходити та уражати цілі: від російських літаків до засобів протиповітряної оборони та об’єктів критичної інфраструктури. Крім того, на відстані до 100 кілометрів дрон повертається назад для повторного використання:

"Вартість однієї місії - 10 000 доларів. Для порівняння: запуск ракети коштує у 300-500 разів більше".

Він додав, що усе це - без GPS.

"Система SmartPilot використовує візуально-інерційну навігацію, орієнтується за допомогою камер, а LIDAR лише підсилює точність. Штучний інтелект самостійно розпізнає й обирає ціль", - розповів Федоров і додав, що Україна продовжує створювати розробки, які змінюють правила гри в технологічній війні.