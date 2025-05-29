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Україна вперше застосувала дрон-матку з ШІ

29 травня 2025, 16:53
Україна вперше застосувала дрон-матку з ШІ
Він доставляє два FPV на відстань до 300 кілометрів.
Україна вперше застосувала дрон-матку на базі штучного інтелекту, яка доставляє два ударні FPV-дрони на відстань до 300 кілометрів.
 
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
 
Він зауважив, що дрони на базі штучного інтелекту вже працюють на полі бою.
 
"Український оборонний кластер Brave1 створив нове технологічне ШІ-рішення, яке підвищує ефективність та точність ударів по ворогу", - повідомив урядовець.
 
За його словами, ці дрони здатні автономно знаходити та уражати цілі: від російських літаків до засобів протиповітряної оборони та об’єктів критичної інфраструктури. Крім того, на відстані до 100 кілометрів дрон повертається назад для повторного використання:
 
"Вартість однієї місії - 10 000 доларів. Для порівняння: запуск ракети коштує у 300-500 разів більше".
 
Він додав, що усе це - без GPS.
 
"Система SmartPilot використовує візуально-інерційну навігацію, орієнтується за допомогою камер, а LIDAR лише підсилює точність. Штучний інтелект самостійно розпізнає й обирає ціль", - розповів Федоров і додав, що Україна продовжує створювати розробки, які змінюють правила гри в технологічній війні.
дронивійна в Україніросія окупанти

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