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Україна вперше збила російський Су-35 винищувачем F-16 – ЗМІ

09 червня 2025, 15:47
Україна вперше збила російський Су-35 винищувачем F-16 – ЗМІ
Сталося це два дні тому - 7 червня.

Україна вперше збила російський Су-35 західним винищувачем F-16. 

Повітряний бій на Курському напрямку став історичною перемогою для Києва, пише Bild

В рамках оборони Сумської області Повітряні сили Збройних сил України використовували літаки для бомбардування позицій ворога всередині країни і в російській Курській області, а у відповідь росіяни направили в бій сучасний Су-35. Однак пілот російського винищувача потрапив у засідку.

Відомо, що разом із винищувачем F-16 Україна підняла в повітря шведський Saab 340 AEW&C, який виявив ворожий літак за 200-300 км до кордону і передав координати пілоту F-16.

Після чого F-16 запустив ракету AIM-120, яка і збила Су-35 недалеко від міста Кореневе в Курській області, а російський пілот встиг катапультуватися. 

"Справа не тільки в F-16 – справжнім геймчейнджером стала шведська система AWACS, яка розпізнає російські літаки за сотні кілометрів і спрямовує ракети F-16 у реальному часі. Су-35 навіть не знав, що його атакують", – написав канадський пілот і авіаексперт Марк Брукс на своїй сторінці в X(Twitter).

 

F-16війна в Україні

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