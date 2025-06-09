Україна вперше збила російський Су-35 винищувачем F-16 – ЗМІ

Сталося це два дні тому - 7 червня.

Україна вперше збила російський Су-35 західним винищувачем F-16.

Повітряний бій на Курському напрямку став історичною перемогою для Києва, пише Bild.

В рамках оборони Сумської області Повітряні сили Збройних сил України використовували літаки для бомбардування позицій ворога всередині країни і в російській Курській області, а у відповідь росіяни направили в бій сучасний Су-35. Однак пілот російського винищувача потрапив у засідку.

Відомо, що разом із винищувачем F-16 Україна підняла в повітря шведський Saab 340 AEW&C, який виявив ворожий літак за 200-300 км до кордону і передав координати пілоту F-16.

Після чого F-16 запустив ракету AIM-120, яка і збила Су-35 недалеко від міста Кореневе в Курській області, а російський пілот встиг катапультуватися.

"Справа не тільки в F-16 – справжнім геймчейнджером стала шведська система AWACS, яка розпізнає російські літаки за сотні кілометрів і спрямовує ракети F-16 у реальному часі. Су-35 навіть не знав, що його атакують", – написав канадський пілот і авіаексперт Марк Брукс на своїй сторінці в X(Twitter).