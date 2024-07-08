Україна впровадила вже 324 стандарти НАТО

У першому півріччі 2024 року було прийнято 23 нових стандарти.

Станом на початок липня 2024 року Міністерство оборони, Збройні сили та інші складові сектору безпеки і оборони України впровадили 324 стандарти НАТО. У першому півріччі 2024 року було прийнято 23 нових стандарти.

Про це повідомили у міністерстві оборони України..

Як зазначив перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, впровадження стандартів НАТО передбачено Планом пріоритетних дій Уряду на 2024 рік.

У рамках пакету Цілей партнерства Україна – НАТО нашій країні до 2025 року запропоновано впровадити 218 стандартів Альянсу. Станом на липень 2024 року Україна прийняла вже 190.