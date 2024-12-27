Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна все підготувала для проведення другого Саміту миру – Тихий

27 грудня 2024, 14:33
Україна все підготувала для проведення другого Саміту миру – Тихий
Фото: unian.ua
Речник МЗС додав, що Україна все підготувала для проведення другого Саміту миру, у тому ж числі були проведені всі тематичні конференції, які узгодили спільні позиції.
Озвучені раніше терміни щодо проведення другого Саміту миру були орієнтованими. Україна, зі свого боку, підготувала усе необхідне для зустрічі, але робота над нею ще продовжується.
 
Про це розповів голова Міністерства закордонних справ (МЗС) України Георгій Тихий.
 
"Ви самі бачите, що зараз відбуваються історичні, тектонічні процеси, і нова адміністрація (в США - ред.) приходить, і в європейських країнах. Формула миру залишається основою бачення справедливого завершення війни, це незмінно", - заявив Тихий, відповідаючи на питання про те, чи продемонструє Київ мирний план до проведення другого Саміту миру.
 
Речник МЗС додав, що Україна все підготувала для проведення другого Саміту миру, у тому ж числі були проведені всі тематичні конференції, які узгодили спільні позиції.
 
"Україна зараз, можна сказати, в сильній дипломатичній позиції, оскільки все підготовлено, але звісно, щоб саміт цей відбувся і він був результативним - треба підготовка. Терміни, які озвучувались, були орієнтовними", - додав він.
 
За словами Тихого, Київ бажає реалізувати все якомога швидше, але йому потрібні результати, а не "подія заради події".
 
"Але все залишається на столі й робота триває", - зауважив Тихий.
 
Нагадаємо, 11 жовтня 2022 року президент України Володимир Зеленський представив лідерам країн "Групи семи" (G7) формулу миру. Цей документ спрямований на забезпечення миру та стабільності в країні, а також на припинення російської агресії.
 
Формула миру включає низку ключових аспектів: надання оборонної підтримки Україні, захист її територіальної цілісності, притягнення до відповідальності осіб, причетних до збройної агресії, протидія екоциду та чітку фіксацію завершення війни.

 

війна в Українісаміті мируросія окупанти

Останні матеріали

Європейські енергетичні санкції проти росії вичерпали себе. Чи може Польща розпалити їх знову? – Politico
Політика
Європейські енергетичні санкції проти росії вичерпали себе. Чи може Польща розпалити їх знову? – Politico
Переклад iPress – 27 грудня 2024, 13:54
росія випробовує європейських сусідів з НАТО. Які наслідки це матиме
Політика
росія випробовує європейських сусідів з НАТО. Які наслідки це матиме
Переклад iPress – 27 грудня 2024, 13:01
Європа на межі наявних запасів. НАТО не зможе захистити її від росії без США – Independent
Політика
Європа на межі наявних запасів. НАТО не зможе захистити її від росії без США – Independent
Переклад iPress – 26 грудня 2024, 15:52
Мир чи безпека. Як вибори у Німеччині можуть вплинути на майбутню підтримку України – Atlantic Council
Політика
Мир чи безпека. Як вибори у Німеччині можуть вплинути на майбутню підтримку України – Atlantic Council
Переклад iPress – 26 грудня 2024, 12:19
Попри продовження російського наступу, українські контратаки почастішали. Чому ресурси ЗСУ для захисту Великої Новосілки та Курахового обмежені – Ендрю Таннер
Cуспільство
Попри продовження російського наступу, українські контратаки почастішали. Чому ресурси ЗСУ для захисту Великої Новосілки та Курахового обмежені – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 26 грудня 2024, 08:49
Некомпетентні генерали та забуті куточки. Некомпетентність керівників – основні провали ЗСУ останнім часом – Том Купер
Політика
Некомпетентні генерали та забуті куточки. Некомпетентність керівників – основні провали ЗСУ останнім часом – Том Купер
Переклад iPress – 25 грудня 2024, 15:16
Cуспільство
"Понесе з України у синєє море кров ворожу". Українці відбили спробу штурму росіянами Херсона – Дональд Гілл
Переклад iPress – 24 грудня 2024, 14:55
Політика
"Проєкт росія". План кремля з підриву демократії у США та світі – Дейв Трой
Переклад iPress – 24 грудня 2024, 11:24
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється