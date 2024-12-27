Україна все підготувала для проведення другого Саміту миру – Тихий

Речник МЗС додав, що Україна все підготувала для проведення другого Саміту миру, у тому ж числі були проведені всі тематичні конференції, які узгодили спільні позиції.

Озвучені раніше терміни щодо проведення другого Саміту миру були орієнтованими. Україна, зі свого боку, підготувала усе необхідне для зустрічі, але робота над нею ще продовжується.

Про це розповів голова Міністерства закордонних справ (МЗС) України Георгій Тихий.