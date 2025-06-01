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Україна втрачає перевагу у сфері безпілотників – The Telegraph

01 червня 2025, 17:50
Україна втрачає перевагу у сфері безпілотників – The Telegraph
Фото: УНН
Спершу в Україні вважали оптоволоконні дрони малоефективними та надто дорогими
Оптоволоконні дрони в останні місяці стали одним із визначальних видів зброї в російсько-українській війні. Проте Україні не вдалося домогтися серйозної переваги у сфері безпілотників над росією.
 
Про це пише The Telegraph.
 
У виданні зазначили, що оптоволоконні дрони не піддаються глушінню і здатні з високою точністю вражати цілі далеко за лінією фронту. Україна першою почала воювати з безпілотниками, але рф уже освоїла наступний етап.
 
"Нашу перевагу в безпілотниках, яку ми утримували з 2023 року, перевершили росіяни. Ми виконали всю роботу зі створення безпілотників як зброї, але ми не змогли досить швидко масштабувати цю зброю на промисловому рівні, щоб вона мала значущий стратегічний ефект. Ми були занадто повільні", - розповів журналістам старший унтер-офіцер 3-ї окремої штурмової бригади з позивним "Джекі".
 
У виданні вважають, що домінування оптоволоконних дронів знаменує собою поворот у війні безпілотників. У 2024 році в Україні та росії різко зросло використання традиційних FPV-дронів, але вони виявилися вразливими до засобів радіоелектронної боротьби.
 
Військовий експерт Павло Нарожний у розмові з журналістами заявив, що до кінця 2024 року до 75% безпілотників, запущених рф і Україною, виводилися з ладу засобами РЕБ. Тому обидві країни почали активніше використовувати оптоволоконні дрони.
 
У виданні наголосили, що такі безпілотники виглядають як і інші БПЛА. Головною відмінністю є встановлена під ними велика циліндрична котушка, якою під час польоту протягується нитка оптоволоконного кабелю. Ці дрони можуть залітати в ангари, бункери, щільну міську місцевість або зарості дерев без втрати сигналу.
 
Командир групи операторів FPV-дронів в українському полку "Ахіллес" на ім'я Олександр з позивним "Схід" поділився з журналістами, що оптоволоконні дрони дуже зручні, особливо коли треба підлітати до якоїсь будівлі, щоб подивитися, чи є там вороги.
 
У виданні розповіли, що звичайні дрони можуть долати відстань до 25 км. Прототип, розроблений 414-ю окремою бригадою безпілотних систем "Птахи Мадяра", здатний долати до 41 км.
 
Технологія оптоволоконних дронів не є новою. росіяни почали розгортати такі безпілотники після того, як Україна почала Курську операцію в серпні 2024 року. У виданні наголосили, що розгортання цих безпілотників росією робить найбільш небезпечним те, що ворог значно збільшив масштаби їхнього виробництва.
 
"Ви навряд чи зможете пройти полями після прольоту оптоволоконних безпілотників", - розповів журналістам старший інструктор київського навчального центру Dragon Sky UAV на ім'я Павло.
дронивійна в Україніросія окупанти

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