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Україна втрачає важко завойовані позиції біля Дніпра на півдні – NYT

18 липня 2024, 21:07
Україна втрачає важко завойовані позиції біля Дніпра на півдні – NYT
Фото: з вільного доступу
Операція зі встановлення плацдарму на контрольованому росією східному березі була кривавою і невиправданою.
Українські війська втратили важко завойовані позиції на східному березі Дніпра, поблизу південного міста Херсон, після місяців кровопролитних боїв за утримання шматка землі, які деякі українські солдати і військові аналітики назвали марною операцією.
 
Про це йдеться у матеріалі The New York Times.
 
Зазначається, що українські військові розповіли, що бої продовжуються на східному березі, але більшість основних позицій в селі Кринки, де закріпилися українські війська, "були знищені інтенсивним, комбінованим і тривалим вогнем противника". Ця заява з'явилася після того, як кілька українських ЗМІ повідомили, що українські війська відійшли з села, яке зараз лежить у руїнах.
 
"Операція зі створення плацдарму на контрольованому росією східному березі Дніпра була суперечливою від самого початку. Розпочата минулої осені, вона розглядалася як спроба відкрити новий фронт на півдні, який порушить логістику москви і зв'яже її війська в цьому районі. Але військові аналітики попереджали, що операція, яка складалася з небезпечних річкових переправ, була вразливою з точки зору логістики і навряд чи призведе до швидкого прориву", - йдеться у матеріалі.
 
Автори вказують, що українські здобутки обмежувалися невеликими ділянками землі біля річки, з яких найбільш помітними були Кринки.
 
"З військової точки зору, мені важко знайти якісь підстави для цієї операції. Якими б не були початкові цілі операції, вони, швидше за все, не були досягнуті", - сказав Еміль Кастехелмі, військовий аналітик фінської групи Black Bird Group.
 
Водночас Олександр Коваленко, український військовий аналітик, заявив, що росія зосередила десятки тисяч військових у цьому районі для відбиття українських атак.
 
"Уявімо, що цей ресурс від 30 000 до 40 000 солдатів з'явився в Бєлгородській області, доповнюючи північні угруповання військ. Чи змогли б росіяни тоді повністю захопити Вовчанськ і Липці? Так", - сказав експерт.

 

Дніпротериторіївійна в Україніросія окупанти

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