Операція зі встановлення плацдарму на контрольованому росією східному березі була кривавою і невиправданою.

Українські війська втратили важко завойовані позиції на східному березі Дніпра, поблизу південного міста Херсон, після місяців кровопролитних боїв за утримання шматка землі, які деякі українські солдати і військові аналітики назвали марною операцією.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

Зазначається, що українські військові розповіли, що бої продовжуються на східному березі, але більшість основних позицій в селі Кринки, де закріпилися українські війська, "були знищені інтенсивним, комбінованим і тривалим вогнем противника". Ця заява з'явилася після того, як кілька українських ЗМІ повідомили, що українські війська відійшли з села, яке зараз лежить у руїнах.

"Операція зі створення плацдарму на контрольованому росією східному березі Дніпра була суперечливою від самого початку. Розпочата минулої осені, вона розглядалася як спроба відкрити новий фронт на півдні, який порушить логістику москви і зв'яже її війська в цьому районі. Але військові аналітики попереджали, що операція, яка складалася з небезпечних річкових переправ, була вразливою з точки зору логістики і навряд чи призведе до швидкого прориву", - йдеться у матеріалі.