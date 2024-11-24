Україна втратила майже половину території в Курській області – Reuters

Найбільшу загрозу становить ситуація в районі Курахового, оскільки окупанти там просуваються дуже швидко.

Україна втратила понад 40% території в Курській області рф, яку вона захопила в результаті раптового вторгнення, оскільки росіяни організували хвилі контратак.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на високопоставлене військове джерело в Генштабі.

Джерело зазначило, що росіяни розмістили 59 тис. солдатів у Курській області відтоді, як ЗСУ увірвалися туди на початку серпня і стрімко просунулися, заставши кремль зненацька.

"У кращому разі ми контролювали близько 1376 кв км, тепер ця територія менша. Противник посилює свої контратаки. Зараз ми контролюємо близько 800 кв км. Ми будемо утримувати цю територію стільки, скільки буде доцільно з військової точки зору", - зазначило джерело.

Джерело видання в Генштабі додало, що більшість північнокорейських військових у Курській області продовжують проходити підготовку.