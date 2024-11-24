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Україна втратила майже половину території в Курській області – Reuters

24 листопада 2024, 10:53
Україна втратила майже половину території в Курській області – Reuters
iakursk.ru
Найбільшу загрозу становить ситуація в районі Курахового, оскільки окупанти там просуваються дуже швидко.
Україна втратила понад 40% території в Курській області рф, яку вона захопила в результаті раптового вторгнення, оскільки росіяни організували хвилі контратак.
 
Про це повідомляє Reuters із посиланням на високопоставлене військове джерело в Генштабі.
 
Джерело зазначило, що росіяни розмістили 59 тис. солдатів у Курській області відтоді, як ЗСУ увірвалися туди на початку серпня і стрімко просунулися, заставши кремль зненацька.
 
"У кращому разі ми контролювали близько 1376 кв км, тепер ця територія менша. Противник посилює свої контратаки. Зараз ми контролюємо близько 800 кв км. Ми будемо утримувати цю територію стільки, скільки буде доцільно з військової точки зору", - зазначило джерело.
 
Джерело видання в Генштабі додало, що більшість північнокорейських військових у Курській області продовжують проходити підготовку.
Крім того, джерело видання розповіло, що найбільшу загрозу зараз становить ситуація в районі Курахового, оскільки окупанти просуваються туди зі швидкістю 200-300 м на день і змогли прорватися в деяких районах.
 
Як зазначило видання, Курахове є трампліном до логістичного центру Покровськ у Донецькій області.
 
За даними джерела, наразі проти України воює приблизно 575 тис. російських солдатів, і рф має намір збільшити цю кількість до 690 тис.
 
Reuters зазначив, що влада РФ не розкриває, яка кількість людей воює в Україні.

 

війна в УкраїніКурська областьросія окупанти

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