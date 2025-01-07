Україна втратила понад 400 тисяч убитими і пораненими – WP

Втрати перевищують швидкість поповнення військ

Повномасштабне вторгнення росії в Україну, яке триває вже третій рік, досягло критичної точки, і Україна перебуває під загрозою програшу війни.

Про це пише The Washington Post.

Наступні кілька тижнів визначать, чи зможе Україна продовжувати існувати як суверенна держава в кордонах, що існували до вторгнення або близьких до них.

У статті наголошується, що росія вже контролює близько 20 відсотків української території і з кожним днем просувається все далі на захід, особливо в районі Покровська і Курахового. Українські солдати, які зайняли в серпні Курську область, втратили близько 40 відсотків території, захопленої під час раптового наступу, і ризикують опинитися в оточенні.

"Україна також втрачає війська зі швидкістю, що набагато перевищує ту, яку вона може витримати і продовжувати боротьбу. Офіційна оцінка втрат у 400 тисяч убитих і поранених вважається сильно заниженою", - пише WP, додаючи, що окрім цього, тисячі українських солдатів дезертирують із передової.