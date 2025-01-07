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Україна втратила понад 400 тисяч убитими і пораненими – WP

07 січня 2025, 13:31
Україна втратила понад 400 тисяч убитими і пораненими – WP
Фото: Генштаб ЗСУ
Втрати перевищують швидкість поповнення військ
Повномасштабне вторгнення росії в Україну, яке триває вже третій рік, досягло критичної точки, і Україна перебуває під загрозою програшу війни.
 
Про це пише The Washington Post.
 
Наступні кілька тижнів визначать, чи зможе Україна продовжувати існувати як суверенна держава в кордонах, що існували до вторгнення або близьких до них.
 
У статті наголошується, що росія вже контролює близько 20 відсотків української території і з кожним днем просувається все далі на захід, особливо в районі Покровська і Курахового. Українські солдати, які зайняли в серпні Курську область, втратили близько 40 відсотків території, захопленої під час раптового наступу, і ризикують опинитися в оточенні.
 
"Україна також втрачає війська зі швидкістю, що набагато перевищує ту, яку вона може витримати і продовжувати боротьбу. Офіційна оцінка втрат у 400 тисяч убитих і поранених вважається сильно заниженою", - пише WP, додаючи, що окрім цього, тисячі українських солдатів дезертирують із передової.
 
Однак час - це найважливіший товар, який Україна втрачає, пише WP.
 
"Україна навряд чи зможе пережити ще один рік цієї руйнівної війни. Але поспіх у пошуках рішення шляхом переговорів може призвести до поганого врегулювання, яке винагородить путіна за захоплення земель і гарантує, що він почне нову атаку за нові території, щойно в нього з'явиться можливість відновити свій виснажений арсенал", - пише видання.
 
При цьому на карту в цій війні поставлено довіру до Сполучених Штатів і НАТО, і в разі поганого врегулювання "гнів українців буде спрямований на західних прихильників, які їх зрадили", зазначає видання.

 

війна в Українівбиті та пораненіросія окупанти

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