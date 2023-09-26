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Україна вводить механізм верифікації українського зерна для п'яти країн ЄС

26 вересня 2023, 20:41
Україна вводить механізм верифікації українського зерна для п'яти країн ЄС
Україна розробила процедуру верифікації чотирьох зернових агрокультур для п'яти країн Євросоюзу, які виступають проти експорту українського зерна, і надіслала їм пропозицію.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Як зазначається, механізм було розроблено відповідно до рішення Європейської Комісії.

"Ми запроваджуємо внутрішню процедуру верифікації експорту чотирьох культур – кукурудза, ріпак, соняшник, пшениця – до п'яти країн ЄС", – заявив міністр аграрної політики і продовольства Микола Сольський.

"Ця процедура передбачає видачу ліцензії від українського уряду протягом 30 днів із дня отримання заявки на експорт. Протягом цих 30 днів Україна інформує Європейську Комісію та відповідну країну про отримання заявки на експорт", – зазначив очільник відомства.

За його словами, механізм, коли експорт без погодження від країни-сусіда не відбувається, є максимально конструктивним і зрозумілим та враховує інтереси всіх сторін.

Наразі вже ухвалено відповідну постанову уряду.

Україна надіслала країнам-сусідам пропозиції, як саме діятиме такий механізм, і очікує відповіді та можливі варіанти рішень.

Експорт до цих країн без їхнього погодження вже не відбувається.

Сольський повідомив, що сьогодні відповідь надійшла від Румунії.

Він також подякував кожній країні за розуміння, бажання і можливість спілкуватися для вирішення ситуації з українським агроекспортом.

"Дякую Болгарії, за те, що витримали такий шалений тиск, за готовність до переговорів і пошуку конструктивних рішень. Румунії – за розуміння і максимальну підтримку. Спасибі Угорщині та Словаччині за те, що вислухали наші пропозиції і готові їх обговорювати далі. Окремо дякуємо Польщі за ту максимальну підтримку, яка завжди була і є зараз. Наші продуктивні переговори – це ключ до успішного врегулювання ситуації та стабільності в аграрному секторі кожної з країн", – наголосив міністр.

зерноУкраїнаЄвросоюзверифікація

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