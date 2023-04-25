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Україна вводить в оману росію перед контрнаступом – Politico

25 квітня 2023, 15:15
Україна вводить в оману росію перед контрнаступом – Politico
Фото: Радіо свобода
Журналісти видання проаналізували, де можуть вдарити ЗСУ.

Україна посилає неправдиві сигнали росії напередодні контрнаступу своїх Збройних сил.

Про це йдеться у матеріалі Politico.   

"Напередодні довгоочікуваного контрнаступу, до якого залишилися лічені тижні – швидше за все, середина травня, якщо земля буде достатньо суха, або, можливо, на початку червня – Україна надсилає стільки хибних сигналів, скільки може, щоб заплутати росію, коли і де вона завдасть удару", – йдеться у матеріалі.

Видання наголосило, що журналістам вже заборонено відвідувати окремі ділянки фронту в Україні. На думку авторів статті, найбільше окупанти побоюються удару на півдні, тому що успіх там справді змусить Україну незабаром націлитися на Крим.

Журналісти розмірковують, що росія найбільше боїться наступу ЗСУ на півдні – з Херсона та Запоріжжя – або обох, у напрямку Маріуполя, Бердянська, Мелітополя та Токмака з метою розрізання так званого сухопутного мосту, що з'єднує материкову росію та окуповані нею південні українські території через Кримський перешийок, анексований москвою 2014 року.

Успіх на півдні справді змусить Україну атакувати Крим незабаром після цього – те, за що голосно виступають генерали США у відставці Бен Ходжес і Девід Петреус. В останніх інтерв'ю Ходжес сказав, що, на його думку, Крим є ключем до припинення війни колосальною військовою поразкою росії. І, нещодавно також заявив, що цього літа слід підтримати українські сили в їхніх спробах повернути півострів, що призведе до повного краху російської кампанії.

війська рф впродовж останніх тижнів зміцнювали Запорізьку область і розбудовували оборону, вони також зміцнювали оборону на півночі Криму протягом місяців. 

Багато аналітиків вважають, що битва за Бахмут на Донеччині змусила росію послабити свою оборону в інших місцях – і саме до цих "прогалин", швидше за все, прямуватимуть українські сили.

ЗСУконтрнаступвійна в Україніросія окупанти

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