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Україна виготовляє дрони з дальністю ураження понад 1000 км

30 червня 2024, 14:23
Україна виготовляє дрони з дальністю ураження понад 1000 км
image: afp
В Україні почалось серійне виробництво ударних безпілотників з дальністю ураження понад 1000 кілометрів.

росію не можна недооцінювати, але Україні вдалося випередити рф в деяких сферах, зокрема запустити серійне виробництво ударних дронів, здатних уражати цілі на відстані понад 1000 км.

Про це повідомив генеральний директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін, повідомляє АрміяInform.

"За доволі стислий проміжок часу ми розробили та запустили в серійне виробництво власні далекобійні ударні дрони. Зараз вони уражають стратегічні об’єкти ворога на відстані більш як 1000 км", - заявив він.

Директор "Укроборонпрому" додав, що копіювати підходи рф до такого виробництва не варто. 

Сметанін вважає, що Україна стала "нелінійною та інноваційною" у виробництві дронів.

"росія має величезні ресурси та надпотужну промисловість, тому сліпо копіювати її підхід немає жодного сенсу. Ми змушені бути більш гнучкими та винахідливим. Свого часу Давид зрозумів, що боротися із Голіафом методами самого ж Голіафа - хибна ідея. У підсумку він обрав ту зброю, яка могла принести перемогу, та вміло застосував її", - підсумував Сметанін.

 
безпілотникиУкраїна

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