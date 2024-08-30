Україна виграла перше "золото" на Паралімпійських іграх-2024
30 серпня 2024, 19:37
Плавець Олександр Комаров здобув "золото" в плаванні на дистанції 100 м вільним стилем.
Сьогодні, 30 серпня, збірна України здобула шосту медаль на Паралімпійських іграх-2024. Плавець Олександр Комаров здобув "золото" в плаванні на дистанції 100 м вільним стилем у класі S5.
Про це повідомляє "Суспільне".
Перші 50 м басейну українець подолав із другим часом – поступався лише представникові Китаю, якого випередив на 0.45 секунди на заключному відрізку дистанції.
Фінішу Олександр Комаров дістався за 1:07.77 хвилини – новий паралімпійський рекорд класу S5! Попередній топрезультат з Лондона-2012 зберігав бразилець Даніель Діаш – 1:09.35 хвилини.