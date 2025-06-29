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Україна виходить з Оттавської конвенції, яка забороняє протипіхотні міни

29 червня 2025, 15:45
Україна виходить з Оттавської конвенції, яка забороняє протипіхотні міни
Фото: osce.org
Відповідний указ вже підписав президент, утім це питання ще має бути розглянуте парламентом.
Україна виходить з Оттавської конвенції, яка забороняє застосування, накопичення та виробництво протипіхотних мін.
 
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Роман Костенко, народний депутат від "Голосу",  секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
 
"Щойно мені повідомили, що президент України підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про вихід нашої держави з Оттавської конвенції - міжнародного договору, що забороняє застосування, накопичення та виробництво протипіхотних мін", - заявив він.
 
Костенко підкреслив, що це крок, якого давно вимагала реальність війни.
 
"росія не є стороною цієї Конвенції і масово застосовує міни проти наших військових і цивільних. Ми не можемо залишатися зв’язаними в умовах, коли ворог не має жодних обмежень", - наголосив парламентар.
 
Водночас він зауважив, що тепер очікується розгляд цього питання у ВР.
 
"Законодавче закріплення цього рішення має остаточно повернути Україні право на ефективний захист своєї території", - написав Костенко.
росія окупантивійна в Україні

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