Україна виходить з Оттавської конвенції, яка забороняє протипіхотні міни

Відповідний указ вже підписав президент, утім це питання ще має бути розглянуте парламентом.

Україна виходить з Оттавської конвенції, яка забороняє застосування, накопичення та виробництво протипіхотних мін.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Роман Костенко, народний депутат від "Голосу", секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

"Щойно мені повідомили, що президент України підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про вихід нашої держави з Оттавської конвенції - міжнародного договору, що забороняє застосування, накопичення та виробництво протипіхотних мін", - заявив він.

Костенко підкреслив, що це крок, якого давно вимагала реальність війни.

"росія не є стороною цієї Конвенції і масово застосовує міни проти наших військових і цивільних. Ми не можемо залишатися зв’язаними в умовах, коли ворог не має жодних обмежень", - наголосив парламентар.

Водночас він зауважив, що тепер очікується розгляд цього питання у ВР.

"Законодавче закріплення цього рішення має остаточно повернути Україні право на ефективний захист своєї території", - написав Костенко.