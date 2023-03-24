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Україна виконала 72% зобов'язань за Угодою про асоціацію Україна-ЄС

24 березня 2023, 15:22
Україна виконала 72% зобов'язань за Угодою про асоціацію Україна-ЄС
Фото: google.com
Уряд представив звіт про виконання Угоди про асоціацію за минулий рік.

В звіті йдеться, що Україна виконала 72% зобов'язань за Угодою про асоціацію з ЄС.

Інформація з’явилась на Урядовому порталі.

Україна виконала 72% всіх зобов’язань, передбачених Угодою, яка є важливим елементом інтеграції України до внутрішнього ринку Євросоюзу, йдеться в звіті.  

Загальний прогрес виконання Угоди за минулий рік збільшився на 9%.

За 2014-2022 роки головні виконавці зобовʼязань демонструють такі показники: Кабінет міністрів виконав 70% заходів, а також 1% в процесі виконання, Верховна рада – 61% заходів. Інші органи державної влади виконали 59% заходів.

Найбільшого прогресу Україна досягла у таких сферах: інтелектуальна власність – 94%, управління державними фінансами – 90%, статистика та обмін інформацією – 96%, юстиція, свобода, безпека, права людини – 91%, гуманітарна політика – 91%, написано у звіті. 

Найгірший прогрес виконання - у сферах захисту прав споживачів це 48% та фінансового співробітництва і боротьби із шахрайством це 24%.

"Попри повномасштабну війну, ми продовжили активний процес адаптації українського законодавства до права ЄС. Представлений звіт є результатом великої командної роботи міністерств, парламенту та інших органів влади, плануємо і надалі зберігати високу динаміку євроінтеграційних процесів", – заявила віцепремʼєр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина. 

За її словами, органи влади завершують виконання рекомендацій Єврокомісії, які отримали разом із кандидатством. Також запущена процедура перевірки українського законодавства на відповідність праву ЄС.

"Ці всі паралельні процеси покликані пришвидшити наступний етап – перемовини про членство в ЄС", - додала Стефанішина.

ЄСУкраїнаасоціація

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