Україна виконала одну з умов ЄС: Рада ухвалила "закон про OLX"

Закон виводить із тіні бізнес на маркетплейсах і є умовою для отримання нових траншів від МВФ та ЄС.

Верховна Рада в другому читанні ухвалила закон про доходи з цифрових платформ, що отримав назву "податок на OLX". За закон проголосував 241 народний депутат.

Про це стало відомо з трансляції каналу "Рада".

За законом цифрові платформи, зокрема маркетплейси, служби таксі та доставки, зобов'язані обмінюватися звітами з податковими органами. Мета – вивести з тіні продавців, що не сплачують податки.

З 1 січня 2027 року платформи почнуть автоматично стягувати єдиний податок за ставкою 10% замість чинних 23% (18% податок на доходи фізичних осіб та 5% військового збору). Військовий збір із цих доходів сплачувати не потрібно.

Податки не нараховуватимуть, якщо за рік з платформи отримали менше €2 000. Звичайні громадяни, що продають вживані речі, під дію закону не потрапляють.

Ухвалення закону було необхідне для виконання меморандуму з МВФ та ЄС, гармонізації українського законодавства з європейським і отримання нових фінансових траншів.