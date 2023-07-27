Сьогодні Верховна Рада прийняла законопроєкти, які дадуть змогу виконати ще 2 структурні маяки МВФ щодо держбюджету.

Сьогодні Верховна Рада на засіданні прийняла законопроєкт №9346-1д, який вносить зміни до Бюджетного кодексу.

Про це перший заступник голови Податкового комітету Ради Ярослав Железняк написав в Telegram-каналі .

"Прийнятий в цілому #9346-1д про внесення змін до Бюджетний кодекс щодо забезпечення передбачуваності бюджетної політики та посилення боргової стійкості. За 249", - йдеться в дописі.

Ним передбачено, що внесення змін до закону про державний бюджет може розглядатися у Раді лише у разі наявності позитивного висновку Мінфіну і відновлюються передбачені статтею 52 Бюджетного кодексу умови внесення змін до закону про державний бюджет, залишивши в умовах воєнного стану лише необмежене право на перегляд видатків сектору безпеки і оборони.

Цим законом буде виконаний структурний маяк МВФ, доданий у програму на початку липня.

В прийнятому законопроєкті передбачено, що у 2023-2028 роках граничний обсяг державних гарантій, які надаються за рішеннями Кабінету Міністрів, не може перевищувати 3% планових доходів загального фонду держбюджету. Граничний обсяг державних гарантій, які надаються на підставі міжнародних договорів, визначатиметься законом про державний бюджет.

Крім цього: з 1 січня 2024 року буде відновлено середньострокове бюджетне планування- структурний маяк МВФ; цьогоріч буде відновлено розробку Стратегії управління державним боргом.