Україна вимагає демонтажу Керченського мосту через рішення Гаазького трибуналу

росія повинна отримати наказ прибрати наслідки своїх незаконних дій.

Україна наполягає, що Арбітражний трибунал в Гаазі, який розглядає справу про порушення росією Морської конвенції ООН, повинен зобов'язати рф демонтувати Керченський міст.

Про це заявила у заключному виступі на слуханнях заступниця Агента України Оксана Золотарьова, її заяву наводить "Укрінформ".

Демонтаж мосту, наголосила Золотарьова, є єдиним способом відновити прохід для суден усіх країн, які використовували протоку в минулому, і суден, які будуть використовувати протоку в майбутньому.

"росія незаконно побудувала цей міст, і тепер вона має його прибрати, щоб забезпечити прохід через Керченську протоку відповідно до міжнародного права. росія повинна зробити це відповідно до інших зобов'язань UNCLOS (Конвенції ООН з морського права) щодо захисту морського навколишнього середовища та підводної культурної спадщини", – сказала Золотарьова.

Вона нагадала позицію України, яка звинувачує росію у переписуванні міжнародного права на свій смак.

"Ми просимо цей трибунал сказати росії: "Досить". Ми просимо вас втілити задум Конвенції з морського права. Ми просимо вас дотримуватися правових норм Світового океану, розроблених для захисту спільних інтересів усього людства", – сказала Золотарьова.

Вона додала, що необхідно наказати росії надати гарантії, що вона не повторить своїх порушень у майбутньому.

"росія повинна отримати наказ прибрати наслідки своїх незаконних дій, звільнивши та анулювавши свою реєстрацію українських бурових установок, які вона незаконно захопила та чий прапор змінила.

Необхідно наказати росії провести відповідні дослідження щодо впливу російських будівельних проектів у Керченській протоці на морське навколишнє середовище.

Також необхідно наказати росії вжити заходів для усунення екологічної шкоди, заподіяної цими проектами, і для вивчення триваючих ризиків завдання екологічної шкоди", – заявила заступниця Агента України.