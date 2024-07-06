Україна вимагає конкретних дій від Заходу для перемоги в війні – WP

На саміті НАТО Байден має показати результат для України.

Наступного тижня відбудеться саміт НАТО у Вашингтоні. Україна покладає на нього великі надії. Після шестимісячної затримки, спричиненої бездіяльністю Конгресу, США знову почали надавати українським солдатам військову допомогу, але українські захисники все ще поступаються росіянам за чисельністю та озброєнням.

Як повідомляється, лідери НАТО оголосять про відкриття нового офісу НАТО в Києві, який буде позиціонуватися як "міст"до членства в Альянсі. Очікується, що вони також оголосять про спільне зобов'язання надати Україні фінансову допомогу в розмірі близько 40 мільярдів доларів до 2025 року. Це не надто вдала спроба застрахуватися від ризику, що колишній президент Дональд Трамп може повернутися до влади. Ніхто не знає, що насправді робитиме Трамп у разі обрання, але він погрожував припинити допомогу, щоб примусити Україну до переговорів.

Про це пише The Washington Post.

"Україна хотіла б більшого, зокрема формального кроку до членства, подібного до того, якого вона нещодавно досягла з Європейським Союзом", — йдеться у повідомленні.

Українські лідери також наполягають на більш конкретних кроках, які могли б змінити ситуацію на полі бою. Україна відчайдушно потребує більше систем протиповітряної оборони. Союзники обіцяють надіслати Україні більше ракетних комплексів Patriot, але немає чіткого уявлення про те, скільки їх буде поставлено і коли.

Українські лідери також просять адміністрацію Байдена і надалі зменшувати обмеження на використання американської зброї проти військових об'єктів на території росії. Але Білий дім стурбований тим, що дозвіл Україні розширити удари всередині росії може стати провокацію для путіна.

"Поглиблюючи інтеграцію України з НАТО, саміт наступного тижня сам по собі є докором путіну, який наполягає на тому, щоб війна була врегульована на його умовах. Ми повинні продовжувати сигналізувати — на двопартійній основі — про те, що росія не має права вето на прагнення України до членства в НАТО", — сказала сенатор Джин Шахін.

Але це лише одна частина головоломки. З наближенням можливого повернення Трампа найкращий спосіб забезпечити довгострокову безпеку України — надати їй більше можливостей для реальної перемоги над росією. Це означає прискорення постачання систем протиповітряної оборони, винищувачів, ракет більшої дальності, а також допомогу Україні у розвитку власного оборонного виробництва, щоб зменшити її залежність від Заходу.

"Байден також повинен використати саміт НАТО, щоб пояснити американському народу, чому успіх України важливий для інтересів національної безпеки США. Чим більше американців зрозуміють, що зупинити Путіна в Україні безпечніше і дешевше, ніж чекати, поки він нападе на НАТО пізніше, тим важче буде Трампу — або будь-якій майбутній адміністрації — підірвати цю місію", — зазначає Джош Рогін, колумніст The Washington Post, який висвітлює питання зовнішньої політики та національної безпеки.