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Україна вимагає від Іспанії провести ретельне розслідування вбивства російського пілота

26 лютого 2024, 16:57
Україна вимагає від Іспанії провести ретельне розслідування вбивства російського пілота
Фото: з вільного доступу
Розслідування Іспанії має продемонструвати, хто повинен заплатити за злочин росії на іспанській землі.

російський пілот Максим Кузьмінов, який у серпні 2023 року викрав для ГУР російський гелікоптер Мі-8 АМТШ, жив в Іспанії за планом захисту і нібито з українським паспортом.

Про це розповів радник Офісу президента Михайло Подоляк в інтервʼю іспанській газеті El Mund.

Він зазначив, попри те, що пілот користувався планом захисту, був змушений уникати контактів і змінити своє життя, його все одно вбили. І тому Іспанія має провести глибоке розслідування.

"російська мафія дуже добре закріпилася в Іспанії", — сказав Подоляк.

За його словами, розслідування Іспанії має продемонструвати, хто повинен заплатити за злочин росії на іспанській землі.

Інша іспанська газета El Periódico заявила, що Максим Кузьмінов жив в Іспанії нібито з українським паспортом. Документ знайшли при пілоті, там було його фото, але імʼя та вік змінені на 33-річного Ігоря Шевченка. Також газета представила таке фото.

 

 

Іспаніявбивствопілотвійна в Україніросія окупанти

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