Україна вимагає від рф допустити Червоний хрест до всіх полонених українців

Омбудсман повідомив, що обговорювалася також необхідність створення змішаних медичних комісій

Українська делегація на чолі з омбудсманом Дмитром Лубінцем закликала росіян під час чотиристоронньої зустрічі допустити представників Червоного хреста до всіх українських полонених.

Про це в Telegram повідомив Дмитро Лубінець.

"Українська сторона неодноразово наголошувала на необхідності допуску МКЧХ до всіх місць утримання українських військовополонених з метою повноцінного забезпечення виконання МКЧХ свого мандату та повного виконання Женевських конвенцій", наголосив Лубінець.

За його словами, чотиристороння зустріч вперше відбулася за ініціативою української сторони. Окрім українців, у ній взяли участь: російська уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова, очільник делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Юрг Еглін, а також делегації МКЧХ у росії та білорусі Борис Мішель.

Омбудсман повідомив, що обговорювалася також необхідність створення змішаних медичних комісій, які мали б визначати першочерговість обміну полонених за станом здоров’я.

Сторони домовилися про продовження взаємного обміну інформацією щодо пошуку зниклих безвісти серед військовополонених та повернення цивільних, яких утримують у місцях позбавлення волі.