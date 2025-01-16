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Україна вимагає від рф допустити Червоний хрест до всіх полонених українців

16 січня 2025, 19:35
Україна вимагає від рф допустити Червоний хрест до всіх полонених українців
Омбудсмен Лубінець
Омбудсман повідомив, що обговорювалася також необхідність створення змішаних медичних комісій
Українська делегація на чолі з омбудсманом Дмитром Лубінцем закликала росіян під час чотиристоронньої зустрічі допустити представників Червоного хреста до всіх українських полонених.
 
Про це в Telegram повідомив Дмитро Лубінець.
 
"Українська сторона неодноразово наголошувала на необхідності допуску МКЧХ до всіх місць утримання українських військовополонених з метою повноцінного забезпечення виконання МКЧХ свого мандату та повного виконання Женевських конвенцій", наголосив Лубінець.
 
За його словами, чотиристороння зустріч вперше відбулася за ініціативою української сторони. Окрім українців, у ній взяли участь: російська уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова, очільник делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Юрг Еглін, а також делегації МКЧХ у росії та білорусі Борис Мішель.
 
Омбудсман повідомив, що обговорювалася також необхідність створення змішаних медичних комісій, які мали б визначати першочерговість обміну полонених за станом здоров’я.
 
Сторони домовилися про продовження взаємного обміну інформацією щодо пошуку зниклих безвісти серед військовополонених та повернення цивільних, яких утримують у місцях позбавлення волі.
Червоний Хрествійна в Україніросія окупанти

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