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ПОЛІТИКА

Україна вимагає засобів для знищення російських бомбардирів – Зеленський

22 червня 2024, 21:20
Україна вимагає засобів для знищення російських бомбардирів – Зеленський
President.gov.ua
За словами Зеленського, від початку червня російська армія скинула на Україну понад 2400 керованих авіабомб.

Україна потребує засобів для знищення російських носіїв бомб, якими окупанти атакують українські міста та цивільне населення.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

За словами Зеленського, від початку червня російська армія скинула на Україну понад 2400 керованих авіабомб, близько 700 з них - на Харківську область. Реагуючи на сьогоднішній російський удар по Харкову, президент заявив, що Україна максимально працює над отриманням можливості повноцінно відповідати на терор, від якого потерпають всі українці.

"Україна потребує необхідних сил і засобів, щоб знищувати носії цих бомб, зокрема російську бойову авіацію там, де вона є. Потрібен цей крок. Я вдячний усім партнерам, вдячний Америці за сильне рішення, яке допомогло нам стабілізувати ситуацію в прикордонні Харківської області, - ми отримали змогу знищувати російські ракетні пускові установки поблизу кордону та скупчення російських окупантів. Такі рішення потрібно продовжувати" - наголосив він.

Як зазначив Зеленський, кількість російських ударів по Харкову та Харківській області значно знизилась, що свідчить про реальність забезпечення захисту українських міст та громад від російських бомб.

"Тому сучасні системи ППО для України - Patriot, і прискорення тренування наших пілотів для F-16, і, що особливо важливо, достатня далекобійність нашої зброї - це те, що справді необхідно. Необхідно для захисту життя - і виключно для цього", - додав президент.

Нагадаємо, сьогодні вдень російські війська скинули 4 керовані авіабомби на Харків, одна з них влучила в житловий будинок.

війна в Україніросія загрозаВолодимир Зеленський

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