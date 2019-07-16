Україна вимагатиме від Росії компенсації за зруйноване приватне житло на Донбасі
"Кошти, витрачені в рамках виплати компенсацій за зруйноване житло, будуть включені в консолідовану претензію України до РФ стосовно реалізації її міжнародно-правової відповідальності за збройну агресію проти України", - повідомляє LB.ua.
У міністерстві додали, що відповідно до Закону "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях", відповідальність за матеріальну чи нематеріальну шкоду, завдану Україні в результаті збройної агресії Росії, покладається на РФ відповідно до принципів міжнародного права.
На засіданні 10 липня Кабмін встановив механізм грошової компенсації від РФ за зруйноване на Донбасі приватне житло. Відповідно до прийнятого механізму, органи місцевого самоврядування (військово-цивільні адміністрації) проводитимуть обстеження житла та видаватимуть відповідні акти постраждалим особам.
Суму компенсації постраждалим визначатимуть за показниками вартості будівництва житла у відповідних областях України, при цьому граничний її розмір складе 300 тис. гривень.
Нагадаємо, що з початку агресії РФ на Донбасі в результаті підриву на мінах і вибухонебезпечних залишках війни постраждали 833 людини: загинули 269 цивільних осіб, ще 564 отримали поранення.
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