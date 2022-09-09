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Україна вимагатиме від росії не менше $300 мільярдів репарацій - Малюська

За словами міністра юстиції, на засіданні Генеральної Асамблеї ООН Україна збирається домогтися ухвалення резолюції, на якій надалі має базуватися створення міжнародного механізму відшкодування збитків
Україна вимагатиме від росії не менше $300 мільярдів репарацій - Малюська Денис Малюська Фото: РБК-Україна

Україна має намір домогтися від росії репарацій у $300 мільярдів за збитки, завдані її вторгненням.

Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська у інтервʼю німецькій медіагрупі Funke.

За його словами, на засіданні Генеральної Асамблеї ООН Україна збирається домогтися ухвалення резолюції, на якій надалі має базуватися створення міжнародного механізму відшкодування збитків.

"Ми хочемо отримати компенсацію за всі збитки, яких росія завдала Україні своєю агресивною війною", — зазначив він.

Видання звертає увагу, що втрати, завдані Україні від російського повномасштабного вторгнення, оцінюються набагато вище.

Проте згадана сума відповідає активам центробанку росії у країнах "Великої сімки", заморожених у рамках санкцій. Україна вимагає доступу до цих коштів, а також до закордонних активів російських держпідприємств та конфіскованої власності російських олігархів.

Як раніше повідомляв iPress, станом на 5 вересня загальна сума прямих збитків тільки інфраструктурі України внаслідок розпочатої росією війни сягає 114,5 млрд доларів.

 
 
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09 09 2022 11:41
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