Україна вимагатиме виключити Ізраїль з "Рамштайну" — ЗМІ

Є занепокоєння, що інформація з зустрічей може потрапити "у розпорядження держави-агресора".

Українська влада вимагатиме від союзників виключити Ізраїль із зустрічей у форматі "Рамштайн" через її "недружні дії щодо України та проросійську позицію на міжнародній арені".

Про це повідомляє видання Kyiv Post із посиланням на джерело у Раді національної безпеки і оборони України.

"Інформація, отримана під час зустрічей, використовується Ізраїлем у власних інтересах", – передає видання слова джерела та його занепокоєння, що існує "реальна небезпека", що інформація з "Рамштайну" може "потрапить у розпорядження держави-агресора".

На зустрічах у форматі "Рамштайн" (які почалися з однойменній авіабазі у Німеччині) засідає Контактна група з питань оборони України. До неї входять 54 країн – включно з усіма членами НАТО та ще 24 країнами-партнерами України. Зустрічі відбуваються щомісячно. У липні була вже 14-та за рахунком.

У червні прем'єр Нетаньягу заявив, що Ізраїль не надає військової допомоги Києву тому, що надані Україні системи можуть бути використані проти Ізраїлю.

"Ми стурбовані тим, що будь-які системи, які ми надамо Україні, можуть потрапити до рук Ірану та бути використані проти нас", - заявив Нетаньягу.