Україна виплатила 88,5 млн боргу МВФ Наступний великий платіж за графіком має відбутися 5 лютого

1 лютого 2019 року Україна виплатила 88,5 мільйона доларів боргу перед МВФ. Загальний обсяг боргу перед МВФ, який Україна має сплатити протягом року, складає 2 мільярди доларів.

Фото: з відкритих джерел

Наступний великий платіж, який Україна має виплатити за боргом перед МВФ, за графіком має відбутися 5 лютого, повідомляє Міжнародний валютний фонд. Водночас, оплата відбувається не у доларах, а у спеціальних правах запозичень - "валюті" Міжнародного валютного фонду. Нагадаємо, що сукупний державний (прямий) і гарантований державою борг України в грудні 2018 року зріс на 4,77%, або 3,56 млрд дол., - до 78,32 млрд дол.

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