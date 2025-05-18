Україна виробляє більше артилерійських знарядь, ніж усі країни НАТО разом узяті – WSJ
18 травня 2025, 10:53
Однак допомога союзників все одно залишається критично необхідною у протистоянні росії.
На третій рік війни власна оборонна промисловість України виробляє більше зброї, ніж будь-коли.
Про це пише The Wall Street Journal.
Як зазначає видання, якщо на момент вторгнення росії в України був лише один прототип гаубиці "Богдана" вітчизняного виробництва, то вже торік Київ заявив, що виробляє більше артилерійських знарядь, ніж усі країни НАТО разом узяті.
"Вартість зброї, яку може виробляти оборонна промисловість України, зросла з 1 мільярда доларів у 2022 році до 35 мільярдів доларів за три роки війни, навіть за умови, що росія обстрілює ракетами її заводи", - наголошується в статті.
Як вказує WSJ, в умовах невизначеності підтримки з боку США оборонна промисловість України стає ключовою для спроможності країни підтримувати боротьбу з росією або гарантувати свій суверенітет у разі укладення мирної угоди:
Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що понад 40 % зброї, використовуваної на лінії фронту з росією, зараз виробляється в Україні. А щодо безпілотників, безпілотних наземних систем і засобів РЕБ, цей показник наближається до 100%. Українські виробники також випускають дедалі більшу кількість традиційної зброї - артилерійських систем, бронетехніки, мін і боєприпасів усіх калібрів.
"У західних країнах існує велика конкуренція за найкращих випускників факультетів комп'ютерних наук або ІТ-фахівців. В Україні ж більша частина найкращих талантів пішла в оборонку", - каже Роб Лі, старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики.
Але навіть такої активної трансформації вітчизняного арсеналу буде недостатньо для того, щоб Україна змогла самотужки протистояти росії, зазначає WSJ:
І хоча виробництво зброї процвітає, проте бюджет України перебуває на межі. Як заявив радник Зеленського і колишній міністр стратегічних галузей Олександр Камишин, цьогоріч уряд зможе закупити лише менш ніж половину того, що можуть виробити оборонники.
"Боляче, коли ти не можеш виробляти і тобі нічим воювати. Удвічі болючіше, коли ти можеш виробляти, але не можеш фінансувати закупівлі", - сказав він.
Щоб задіяти вільні потужності, уряди деяких західних країн фінансують закупівлі зброї в українських оборонних компаній за так званою датською моделлю, коли замість того, щоб постачати Києву західну зброю, вони виділяють кошти на закупівлю озброєнь в українських оборонних виробників. При цьому війна в Україні стала випробувальним полігоном для цілої низки озброєнь і дала країнам НАТО цінні уроки того, як вони проявляють себе в бою, зазначає WSJ.