Україна виробляє більше артилерійських знарядь, ніж усі країни НАТО разом узяті – WSJ

Однак допомога союзників все одно залишається критично необхідною у протистоянні росії.

На третій рік війни власна оборонна промисловість України виробляє більше зброї, ніж будь-коли.

Про це пише The Wall Street Journal.

Як зазначає видання, якщо на момент вторгнення росії в України був лише один прототип гаубиці "Богдана" вітчизняного виробництва, то вже торік Київ заявив, що виробляє більше артилерійських знарядь, ніж усі країни НАТО разом узяті.

"Вартість зброї, яку може виробляти оборонна промисловість України, зросла з 1 мільярда доларів у 2022 році до 35 мільярдів доларів за три роки війни, навіть за умови, що росія обстрілює ракетами її заводи", - наголошується в статті.

Як вказує WSJ, в умовах невизначеності підтримки з боку США оборонна промисловість України стає ключовою для спроможності країни підтримувати боротьбу з росією або гарантувати свій суверенітет у разі укладення мирної угоди: Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що понад 40 % зброї, використовуваної на лінії фронту з росією, зараз виробляється в Україні. А щодо безпілотників, безпілотних наземних систем і засобів РЕБ, цей показник наближається до 100%. Українські виробники також випускають дедалі більшу кількість традиційної зброї - артилерійських систем, бронетехніки, мін і боєприпасів усіх калібрів.