Україна вироблятиме дрони, стійкі до впливу РЕБів – WSJ

Технологію використовують у дорогих ракетах ще із 1970-х, але українці зуміли адаптувати її для безпілотників

Українські виробники ударних дронів нарощують виробництво ударних безпілотників, які будуть стійкими до впливу російських систем радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Про це пише The Wall Street Journal.

Йдеться про перехід до виробництва у промислових масштабах. Зе буде можливим завдяки інтеграції виробників недорогих комп’ютерів у складні, компактні системи, здатні повторювати можливості, раніше доступні лише у набагато дорожчому обладнанні.

Як зазначає видання, Україна планує отримати десятки тисяч мініатюрних комп’ютерів Auterion, відомих як Skynode, які мають вийти на поле бою на початку наступного року.