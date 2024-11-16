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Україна вироблятиме дрони, стійкі до впливу РЕБів – WSJ

16 листопада 2024, 17:57
Україна вироблятиме дрони, стійкі до впливу РЕБів – WSJ
Технологію використовують у дорогих ракетах ще із 1970-х, але українці зуміли адаптувати її для безпілотників
Українські виробники ударних дронів нарощують виробництво ударних безпілотників, які будуть стійкими до впливу російських систем радіоелектронної боротьби (РЕБ).
 
Про це пише The Wall Street Journal. 
 
Йдеться про перехід до виробництва у промислових масштабах. Зе буде можливим завдяки інтеграції виробників недорогих комп’ютерів у складні, компактні системи, здатні повторювати можливості, раніше доступні лише у набагато дорожчому обладнанні.
 
Як зазначає видання, Україна планує отримати десятки тисяч мініатюрних комп’ютерів Auterion, відомих як Skynode, які мають вийти на поле бою на початку наступного року. 
 
Через російські РЕБ, які "глушать" сигнал, зараз лише один із п’яти FPV-дронів вражає свою ціль.
 
Натомість технологія автопілота дозволить інтегрувати в дрон електронну систему керування за допомогою програмного забезпечення, завантаженого на дешевий міні-комп’ютер. Це зведе нанівець роботу російських РЕБів. 
 
Таку технологію використовують у дорогих ракетах ще із 1970-х, але українці зуміли адаптувати її для безпілотників: фахівці розробили програмне забезпечення, яке дозволяє крихітному елементарному комп’ютеру вартістю близько 15 доларів, направляти безпілотник до цілі за допомогою камери, яка коштує приблизно стільки ж.
 
Такі ударні дрони мають показник влучання приблизно дев’ять із 10.
 
Майже всі комплектуючі для дрона виробляються в Україні. Двигуни та камера походять з Китаю, а мінікомп’ютер – з іншої країни.
 
Ці досягнення також передбачають подальші розробки: наприклад, можливість одному пілоту керувати групою з кількох безпілотників.

 

дронивійна в УкраїніРЕБросія окупанти

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