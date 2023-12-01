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Україна вироблятиме системи ППО з дальністю понад 100 км – Міноборони

01 грудня 2023, 12:57
Україна вироблятиме системи ППО з дальністю понад 100 км – Міноборони
Фото: opk.com.ua
Виробництво розпочнуть від 2024-го.

Від наступного року українське Міністерство оборони спільно з Міністерством стратегічних галузей промисловості збільшать у кілька разів виробництво ракет, боєприпасів, озброєння та військової техніки.

Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.

За словами заступника міністра оборони України генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка, увага присвячуватиметься виробництву засобів протиповітряної оборони, які включатимуть не лише переносні зенітно-ракетні комплекси, а й системи ППО з дальністю понад 100 кілометрів - на кшталт ЗРК "Корал".

"Крім того, в затвердженому бюджеті на 2024 рік передбачено, що близько 175 мільярдів гривень виділяється на закупівлю ракет і боєприпасів, щоб наші Сили оборони могли гідно протистояти російській агресії", - каже Гаврилюк.

Розбудова вітчизняного оборонно-промислового комплексу є пріоритетом для Міністерства оборони України, заявили у Міноборони.

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