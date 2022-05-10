ПОЛІТИКА НОВИНИБілорусь подала заявку на посаду заступника голови Кімберлійського процесу (КП) у 2023 році та голови у 2024 році. Україна звинуватила росію в спробі просунути свого союзника у керівництво міжнародної організації сертифікації алмазів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна виступає проти того, щоб Білорусь очолила організацію сертифікації діамантів
Росія наполягає на тому, щоб білорусь стала головою, щоб інтереси росії можна було краще відстоювати та захищати у рамках КП
Фото: з вільного доступу
Про це пише Reuters.
Раніше деякі учасники Кімберлійського процесу, який сертифікує алмази, закликали до того, щоб дорогоцінні камені з росії називалися "алмазами конфлікту".
"Росія наполягає на тому, щоб білорусь стала головою, щоб інтереси росії можна було краще відстоювати та захищати у рамках КП", — заявив представник України у Кімберлійському процесі Володимир Татаринцев.
Білорусь не відповіла на запит про коментарі. Росія, своєю чергою, заявила, що засуджує спроби "політизувати" Кімберлійський процес.
У своїй заявці білорусь заявила, що готова підтримувати "єдність і авторитет" КП. Білорусь, яка ніколи раніше не була головою Кімберлійського процесу, підтримала росію, яка відмовилася обговорювати війну в Україні на засіданні організації у червні.
За даними Reuters, Обʼєднані Арабські Емірати також подали заявку на головування у Кімберлійському процесі у 2024 році. ОАЕ не вводили санкцій проти росії, прагнучи зберегти, за їхніми словами, "нейтральну позицію щодо війни в Україні".
Володимир Татаринцев зазначив, що Україна не проти висунення ОАЕ, але додав, що "навряд чи хтось зможе обʼєднати Кімберлійський процес".
Що таке Кімберлійський процес
Кімберлійський процес — це колегіальний міждержавний орган, який діє відповідно до резолюцій ООН, спрямованих на запобігання торгівлі так званими "конфліктними", або "кривавими", алмазами.
Термін "криваві" алмази виник у 1990-х роках за часів значного розвитку збройних конфліктів в африканських країнах, фінансування яких повʼязано з алмазами, і внаслідок яких загинуло понад два мільйони цивільних людей і кілька мільйонів отримали каліцтва.
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05 10 2022 13:08 МЕДІА
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