Україна виступить на Євробаченні-2019 у другій половині першого півфіналу
Про це говорять результати жеребкування серед усіх 42 країн-учасниць, розміщені на офіційному сайті Євробачення, інформує "Укрінформ".
"В ізраїльському Тель-Авіві відбулося жеребкування міжнародного пісенного конкурсу Євробачення. Усі 42 держави-учасниці були розподілені в перший або другий півфінал. Окрім цього, кожна країна дізналася, в якій половині цього пісенного шоу виступатиме її представник. Україна виступить у другій половині першого півфіналу", - йдеться в повідомленні.
Перед Україною виступатиме Бельгія, а після неї – Угорщина та Греція, яка закриє перший півфінал. Росія потрапила в другий півфінал.
Цьогоріч міжнародний пісенний конкурс Євробачення пройде в Тель-Авіві завдяки минулорічній перемозі ізраїльської співачки Нетти Барзілай. За підсумками кожного з півфіналів (14 та 16 травня) по 10 країн потраплять у фінал, який пройде 18 травня.
Також слід зазначити, що вже відомі імені ведучих Євробачення-2019: модель Бар Рафаелі, ноумен Ерез Таль, телеведучий Ассі Азар та Youtube-блогерка Люсі Айюб.
Нагадаємо, що українського представника на конкурс "Євробачення-2019", який наступного року відбудеться в Тель-Авіві (Ізраїль), вибиратимуть з 9 по 23 лютого.
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