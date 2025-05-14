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Україна вийшла у гранд-фінал "Євробачення 2025"

14 травня 2025, 08:09
Україна вийшла у гранд-фінал
Фото: Суспільне Культура / Facebook
Українські артисти виступали з піснею Bird of Pray під номером 5.
У Базелі 13 травня завершився перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення—2025". Гурт Ziferblat, який цьогоріч представляє Україну, вийшов у фінал.
 
Про це стало відомо з трансляції конкурсу, яку в YouTube вів канал "Суспільне Євробачення".
 
Українські артисти виступали з піснею Bird of Pray під номером 5.
 
Усього за право вийти до фіналу конкурсу боролися учасники з 15 країн. За результатами першого півфіналу "Євробачення-2025" до фінальної частини конкурсу пройшли 10 країн:
 
  • Норвегія;
  • Албанія;
  • Швеція;
  • Ісландія;
  • Нідерланди;
  • Польща;
  • Сан-Марино;
  • Естонія;
  • Португалія;
  • Україна.
 
У фіналі ці країни зустрінуться з другою десяткою фіналістів, яка визначиться у другому півфіналі 15 травня. Автоматично до фінальної частини потрапляють країни-засновниці конкурсу: Велика Британія, Франція, Німеччина, Іспанія та Італія. Цього року до них також приєднується Швейцарія — країна-переможець тогорічного конкурсу.
 
Цьогоріч відбудеться вже 69-й пісенний конкурс "Євробачення". Гранд-фінал проведуть на арені St. Jakobshalle 17 травня.

 

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