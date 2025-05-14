Україна вийшла у гранд-фінал "Євробачення 2025"
14 травня 2025, 08:09
Фото: Суспільне Культура / Facebook
Українські артисти виступали з піснею Bird of Pray під номером 5.
У Базелі 13 травня завершився перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення—2025". Гурт Ziferblat, який цьогоріч представляє Україну, вийшов у фінал.
Про це стало відомо з трансляції конкурсу, яку в YouTube вів канал "Суспільне Євробачення".
Українські артисти виступали з піснею Bird of Pray під номером 5.
Усього за право вийти до фіналу конкурсу боролися учасники з 15 країн. За результатами першого півфіналу "Євробачення-2025" до фінальної частини конкурсу пройшли 10 країн:
- Норвегія;
- Албанія;
- Швеція;
- Ісландія;
- Нідерланди;
- Польща;
- Сан-Марино;
- Естонія;
- Португалія;
- Україна.
У фіналі ці країни зустрінуться з другою десяткою фіналістів, яка визначиться у другому півфіналі 15 травня. Автоматично до фінальної частини потрапляють країни-засновниці конкурсу: Велика Британія, Франція, Німеччина, Іспанія та Італія. Цього року до них також приєднується Швейцарія — країна-переможець тогорічного конкурсу.
Цьогоріч відбудеться вже 69-й пісенний конкурс "Євробачення". Гранд-фінал проведуть на арені St. Jakobshalle 17 травня.