Україна вийшла у гранд-фінал "Євробачення 2025"

Українські артисти виступали з піснею Bird of Pray під номером 5.

У Базелі 13 травня завершився перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення—2025". Гурт Ziferblat, який цьогоріч представляє Україну, вийшов у фінал.

Про це стало відомо з трансляції конкурсу, яку в YouTube вів канал "Суспільне Євробачення".

Українські артисти виступали з піснею Bird of Pray під номером 5.

Усього за право вийти до фіналу конкурсу боролися учасники з 15 країн. За результатами першого півфіналу "Євробачення-2025" до фінальної частини конкурсу пройшли 10 країн:

Норвегія;

Албанія;

Швеція;

Ісландія;

Нідерланди;

Польща;

Сан-Марино;

Естонія;

Португалія;

Україна.