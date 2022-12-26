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ПОЛІТИКА

Україна вийшла з угоди СНД про військові пенсії. Спікер ВР Стефанчук проти

26 грудня 2022, 13:51
Україна вийшла з угоди СНД про військові пенсії. Спікер ВР Стефанчук проти
Фото: finance.liga.net
Після початку російського вторгнення Україна денонсувала значну кількість угод з СНД

Уряд України ухвалив рішення про вихід з Угоди про порядок пенсійного забезпечення військовослужбовців та членів їхніх сімей і державне страхування військовослужбовців держав - учасниць Співдружності незалежних держав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 23 грудня 2022 р. № 1425.

Як зазначається у тексті, угода була підписана 15 травня 1992 року у Ташкенті.

Після початку російського вторгнення Україна денонсувала значну кількість угод з СНД.

Проте спікер Верховної ради Руслан Стефанчук вкотре заявив, що Україна не може розірвати всі раніше укладені угоди з росією та білоруссю, оскільки є низка таких, що мають залишатися - вони стосуються прав людини.


пенсіївійнаСНДУкраїнавійськовіугода

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